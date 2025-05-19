БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацполіція витратить 90 мільйонів на нагрудні камери для поліцейських. Нова модель виявилася вдвічі дорожчою за попередню

Video Badge V-500

Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 5 травня за результатами тендеру замовила ТОВ "ТЕС.Ла" нагрудні відеокамери із супутнім та серверним обладнанням за 91,58 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року замовник має отримати:

  • 1 420 цифрових нагрудних відеокамер підвищеної міцності Video Badge VB-400 із кріпленнями KF-DOCKCLAMP та KF-MOLLEVEST по 26 976 грн, або $647 за штуку;
  • 122 станції для заряджання цифрових нагрудних відеокамер VB-400-DOCK-14/EU з кабелем та блоком живлення по 27 816 грн, або $667;
  • 88 контролерів DC-200/EU з кабелем, блоком живлення, мережевим LAN-кабелем і мультиформатним зчитувачем RFID RF-220 по 49 104 грн, або $1 177;
  • 220 цифрових нагрудних відеокамер підвищеної міцності Video Badge V-500 із кріпленнями KF-DOCKCLAMP та KF-MOLLEVEST по 49 800 грн, або $1 194;
  • 2 контролери V500-SD10-EU із функцією зарядки на 10 портів із блоком живлення по 65 652 грн, або $1 574;
  • 4 різні комплекти серверного обладнання Lenovo зі встановленим софтом у комплекті з ліцензіями на підключення відеокамер на загальну суму 34,47 млн грн.

Виробником відеокамер, станцій і контролерів вказана американська компанія Motorola Solutions.

Нацполіція замовила відеокамери V-500 вперше. Раніше для поліцейських купували лише відеокамери моделі VB-400, які коштували вдвічі дешевше.

Нова модель V-500 продається в Індії по 104 000 рупій, або 50 648 грн, що трохи дорожче. Відеокамери VB-400 для Націполіції у 2024 році купували по 25 998 грн, або $632, а в 2023 році – по 22 889 грн, або $631.

Нова модель має вдвічі більший обсяг пам’яті (128 ГБ), більший кут захоплення об’єктива (150° замість 140°), підтримує роботу в умовах низької освітленості 0,1 люкс замість 0,2 люкс, підтримує зв'язок стантарту LTE і передачу даних через SIM і eSIM, GPS-приймачем тощо. Ще камери мають функцію ввімкнення автоматичного відеозапису на інших таких камерах у радіусі 10 м навколо них.

Єдиним конкурентом переможця останньої закупівлі на тендері було ТОВ "Депс Солюшенз" із такими ж відеокамерами.

Системним інтегратором у галузі телекомунікацій "TES.La" з Броварів на Київщині володіє та керує Євгеній Шевчук із Чорноморська на Одещині. Там він зареєстрований ФОПом, який займається роздрібною торгівлею телекомунікаційним устаткованням. Загалом із 2018 року переможець отримав державних підрядів на суму 494,99 млн грн, переважно – у Нацполіції.

Більше грошей дівати не куди, дурні. Чи вже відсотки отримали тепер немає ходу назад
показати весь коментар
19.05.2025 17:04 Відповісти
Авжеж, отримали. Доречі, а ні разу жодного патрульного не спитали - а що їм більш підходить, більш зручно.
показати весь коментар
19.05.2025 17:08 Відповісти
Заберіть у них гроші, купіть їм патрони і відправте на фронт цих покупатєлєй.
показати весь коментар
19.05.2025 17:04 Відповісти
Але тільки причетних до цієї оборутки.
показати весь коментар
19.05.2025 17:07 Відповісти
І чому немає коштів на закупівлю 100тис. 155мм снарядів?🤔
показати весь коментар
19.05.2025 17:15 Відповісти
"ФОП ... із 2018 року отримав державних підрядів на суму 494,99 млн грн, переважно - у Нацполіції."
показати весь коментар
19.05.2025 17:57 Відповісти
А якже не заробити під час війни. Міноборони он 700 млн. доларів роздерибанило через підставні фірми.
показати весь коментар
19.05.2025 17:58 Відповісти
Замість робити ракети ви трутнів пестите?Продовжуйте так далі і буде ця поліція вже путіну служити..
показати весь коментар
19.05.2025 18:09 Відповісти

