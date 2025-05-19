Мерія Бурштина витратить 330 мільйонів на реконструкцію водогону. Ціни матеріалів подекуди завищені у 2-3 рази

Бурштинська міська рада (Івано-Франківська область) 12 і 14 травня за результатами тендерів уклала з ТОВ "ІФ-Капіталбуд" кілька угод на реконструкцію водопровідної мережі у місті Бурштин на загальну суму 330,57 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом у межах великого проєкту з оновлення системи водопостачання виконають реконструкцію:

водопровідної мережі у місті Бурштин за 168,67 млн грн;

водопровідної мережі від водозабору "Коростовичі" до водоочисної станції та далі до Бурштинської ТЕС за 128,68 млн грн;

водопровідної мережі від водозабору "Корчево" до водоочисної станції за 33,22 млн грн.

Укладені Бурштинською міськрадою угоди передбачають фінансування робіт у 2025 році лише по 2 тис. грн на земляні роботи. Фінансування решти робіт заплановане на 2026 рік. Договірні ціни тверді й включають витрати на інфляцію в розмірі 3 млн грн за кожним із договорів.

У всіх відомостях ресурсів ціни матеріалів майже однакові. При цьому вони подекуди вищі за ринкові у кілька разів.

Так, щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу А марки 2 у кошториси вписали по 7 440 грн/т (тут і далі – з ПДВ). Виробник "АБ-Столичний" продає дрібнозернистий асфальтобетон типу А вищої марки 1 по 5 253-5 485 грн, "Будова" – по 4 100 грн, у "АБЗ1" – по 5 250-5 480 грн, а "АБЗ Інтерра" – по 5 210-5 340 грн за тонну, що на 25-45% дешевше.

Поліетиленові труби РЕ 100 SDR-17 225х13,4 мм замовили по 2 640 грн за метр, хоча у магазинах їх продають по 1 100 - 1 370 грн за метр, що на 40-60% дешевше. Такі ж труби діаметром 160х9,5 мм у тендері вказані по 1 722 грн за метр, хоча магазини продають їх по 550-692 грн.

Легкі чавунні люки у кошториси заклали по 11 820 грн і 11 991 грн за штуку. Однак фірма "Пожежна безпека України" такі люки продає по 4 914 грн, "Імпекс-Груп" – по 3 865-4 360 грн, "Vodalаnd" – по 4 692 грн, а "Епіцентр" в Івано-Франківську – по 8 850 грн за комплект.

ТОВ "ІФ-Капіталбуд" отримало всі підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Ця фірма зареєстрована у 2012 році в Коломиї. Її власниками є Захар Венгринюк (95%) і директор Роман Черкас (5%). Останній разом із Венгринюком має частки у ТОВ "Аусцумерін", ТОВ "МБФ Девелопер Буд", ТОВ "Укрбуд Простір" та інших компаніях.

Черкас виконує обов’язки директора ДП "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса". Венгринюк раніше був депутатом Коломийської райради від "Свободи", балотувався від Радикальної партії та був спостерігачем від ГО "УДАР Віталія Кличка".

За даними "Clarity-Project", фірма не має працівників, і торік взагалі не мала доходу.

Контракти з Бурштинською міськрадою стали найбільшими в історії компанії, яка до цього не вигравала підрядів більших за 3 млн грн, а в 2023-2024 роках не вигравала жодного тендеру.

Міським головою Бурштина є Василь Андрієшин.