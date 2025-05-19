У Мінекономіки оцінили втрати через скасування "торговельного безвізу" з ЄС у майже 3 мільярди євро

Міністерство економіки оцінює потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму безмитної вільної торгівлі з Євросоюзом, у 2,9 млрд євро на рік.

Про це заступник міністерки економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив українські редакції Forbes.

За його словами, негативний внесок у зростання ВВП України внаслідок скасування торговельних преференцій ЄС оцінюється у -0,98 відсоткового пункта.

Качка уточнив, що найбільше припинення торговельних преференцій позначиться на доходах експортерів кукурудзи, пшениці, мʼяса птиці та цукру.

Він додав, що торік обсяг експорту товарів, що підпадали під тарифні квоти, вже зріс майже удвічі порівняно з 2021 роком.

Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Після цієї дати можливе повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни. Втім, у якості компромісного варіанту ЄС обіцяв розглянути можливість внесення змін до умов Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, зокрема, збільшення квот на окремі види агропродукції з України.

Переговори про внесення змін до статті 29 угоди України та Європейського Союзу про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (DCFTA) у зв'язку із завершенням 5 червня дії запроваджених ЄС торговельних пільг для підтримки українського експорту ще не розпочалися. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.