Адміністрація Трампа позбавила Гарвард грантів на $60 мільйонів через антисемітизм. Загалом університет втратив $3 мільярди

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США припиняє надання Гарвардському університету федеральних грантів на суму $60 млн через те, що заклад не зміг протидіяти антисемітизму і етнічній дискримінації.

Як пише Reuters, адміністрація Трампа звинуватила Гарвард у тому, що університет продовжує враховувати етнічну приналежність при розгляді заяв студентів і допускає дискримінацію євреїв через рух пропалестинського студентського протесту, передає Укрінформ.

"Через тривалу нездатність Гарвардського університету боротися з антисемітизмом і расовою дискримінацією, Міністерство охорони здоров'я США припиняє дію кількох багаторічних грантів ... на весь термін їх дії", – заявили у Департаменті охорони здоров'я.

Раніше заклад заявляв, що "не може покрити всю вартість"заморожених грантів, і що він працює з науковцями, щоб допомогти їм знайти альтернативне фінансування. Університет також судиться з адміністрацією Трампа через її рішення урізати гранти.

Раніше цього місяця університет задовольнив позов ортодоксального єврейського студента, який стверджував, що Гарвард ігнорує антисемітизм у кампусі. Мирова угода була досягнута через чотири місяці після того, як Гарвард пообіцяв додатковий захист для єврейських студентів, задовольнивши два позови, в яких стверджувалося, що він є розсадником антисемітизму.

За останні тижні адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила або розірвала федеральні гранти та контракти для університету на суму майже $3 млрд.

Колумбійський університет Нью-Йорка також став мішенню для звинувачень в антисемітизмі.