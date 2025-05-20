Негода призвела до знеструмлень у трьох областях

Станом на ранок 20 травня, унаслідок сильного дощу та грози знеструмлено 12 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Також є локальні пошкодження мереж в інших регіонах. Бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів, наголосили в компанії.

Водночас споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Зокрема, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього дня.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.