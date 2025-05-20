Зеленський запропонував Трампу укласти угоду про вільну торгівлю України та США

Президент України Володимир Зеленський у листі президенту США Дональду Трампу про нові можливості співпраці в оборонному секторі та торгівлі також запропонував укласти угоду про вільну торгівлю.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, передає Інтерфакс-Україна.

"Наскільки мені відомо, з такою пропозицією президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа в тому листі. І це, відповідно, буде наступним етапом наших розмов", – сказав він на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Качка наголосив, що Київ зацікавлений у такій угоді, попри те, що США не є найбільшим торговельним партнером України.

"Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Великою Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", – зазначив торгпред.

Читайте також: Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з чотирма країнами Європи. Її уклали ще за Януковича

На його думку, контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Тому я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", – констатував торгпред США.

Як повідомлялося, у квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні домовилися почати роботу над зоною вільної торгівлі.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що експорт українських товарів у США у 2024 році становив $874 млн, з яких $363 млн припадало на чавун і ще $112 млн – на труби. Загалом Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції – на суму понад $1 млн.