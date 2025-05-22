"Перший столичний хлібозавод" запускає лінію з виробництва тостового хліба з інноваційною технологією
Новини компаній
Українська компанія "Перший столичний хлібозавод" (ПСХ), що входить до групи "Хлібні інвестиції", запустила сучасну автоматизовану лінію з виробництва тостового хліба.
Вперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію "чистого приміщення", що дозволяє суттєво подовжити термін реалізації хліба – до 30 днів, йдеться у пресрелізі компанії.
"Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія – це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у 4,5 мільйона євро – це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє", – зазначив Юрій Триндюк, CEO групи компаній "Хлібні інвестиції".
Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва – від замішування тіста до пакування готової продукції. Її особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак – ідеально для тостів.
Під брендом "ЦАР ХЛІБ" буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою "Цей Тост".
Група компаній "Хлібні інвестиції" — лідер за обсягом інвестицій серед хлібопекарських підприємств України. У 2024 році загальні інвестиції в підприємства групи "Хлібні інвестиції" склали 12 млн євро.
До складу групи входять:
- ТОВ "Перший столичний хлібозавод"
- ТОВ "Chanta Mount"
- ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат"
- ТОВ "Бердичівський хлібозавод"
- ПрАТ "Теремно Хліб"
Основні бренди:
ЦАР ХЛІБ, ТЕРЕМНО ХЛІБ, CHANTA, SUCREMA
Поживних речовин дорівнює Нулю.
ніколи не купував цю марку
А вообще чревоугодие - зло, люди жиреют
Якщо чесно - будь який хліб більше 3 днів не тримаю. Або на куляції, грінки. Або - голубам.
Чоловік, коли переїхав до мене - від хліба відірвати неможна було)) бородинський, литовський, український, батон.
Доречі, в мене залишилось десь чверть від якогось тостового - спецом залишала..тиждень лежить - пеніциліну немає..але вже як картон