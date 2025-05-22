"Перший столичний хлібозавод" запускає лінію з виробництва тостового хліба з інноваційною технологією

Новини компаній

Українська компанія "Перший столичний хлібозавод" (ПСХ), що входить до групи "Хлібні інвестиції", запустила сучасну автоматизовану лінію з виробництва тостового хліба.

Вперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію "чистого приміщення", що дозволяє суттєво подовжити термін реалізації хліба – до 30 днів, йдеться у пресрелізі компанії.

"Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія – це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у 4,5 мільйона євро – це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє", – зазначив Юрій Триндюк, CEO групи компаній "Хлібні інвестиції".

Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва – від замішування тіста до пакування готової продукції. Її особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак – ідеально для тостів.

Під брендом "ЦАР ХЛІБ" буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою "Цей Тост".