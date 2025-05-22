БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Перший столичний хлібозавод" запускає лінію з виробництва тостового хліба з інноваційною технологією

Новини компаній

Українська компанія "Перший столичний хлібозавод" (ПСХ), що входить до групи "Хлібні інвестиції", запустила сучасну автоматизовану лінію з виробництва тостового хліба.

Вперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію "чистого приміщення", що дозволяє суттєво подовжити термін реалізації хліба – до 30 днів, йдеться у пресрелізі компанії.

"Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія – це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у 4,5 мільйона євро – це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє", – зазначив Юрій Триндюк, CEO групи компаній "Хлібні інвестиції".

Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва – від замішування тіста до пакування готової продукції. Її особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак – ідеально для тостів.

Під брендом "ЦАР ХЛІБ" буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою "Цей Тост".

Група компаній "Хлібні інвестиції" — лідер за обсягом інвестицій серед хлібопекарських підприємств України. У 2024 році загальні інвестиції в підприємства групи "Хлібні інвестиції" склали 12 млн євро.

До складу групи входять:

  • ТОВ "Перший столичний хлібозавод"
  • ТОВ "Chanta Mount"
  • ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат"
  • ТОВ "Бердичівський хлібозавод"
  • ПрАТ "Теремно Хліб"

Основні бренди:
ЦАР ХЛІБ, ТЕРЕМНО ХЛІБ, CHANTA, SUCREMA

Автор: 

інвестиції (1607) технології (615) хліб (70) Новини компаній (3586)
+6
Нормально, щоб жити, Цензору треба заробляти!
22.05.2025 09:37
+5
Краще б відновили рецепт «Українського» житнього хлібу, а то зіпсували його вкрай.
22.05.2025 10:01
+4
краще пожувати пшеничного зерна ніж їсти такий хліб
22.05.2025 10:08
І шо?
22.05.2025 09:28
Реклама
22.05.2025 09:33
Це перемога.
22.05.2025 09:34
Потужна?
22.05.2025 09:35
В Такому хлібі
Поживних речовин дорівнює Нулю.
22.05.2025 09:36
Нормально, щоб жити, Цензору треба заробляти!
22.05.2025 09:37
ще й козакам допомагають,так що така реклама корисна
22.05.2025 10:53
а в чому інновація - в "хлібі" хліба не буде ?

ніколи не купував цю марку
22.05.2025 09:44
незламно-надскладний хліб, дякуємо віслюче-єрмаче
22.05.2025 09:45
Цей хліб буде стерильний та ще мабуть з консервантами, якщо термін зберігання 30 діб. Кому таке "щастя" потрібно?
22.05.2025 09:53
Краще б відновили рецепт «Українського» житнього хлібу, а то зіпсували його вкрай.
22.05.2025 10:01
краще пожувати пшеничного зерна ніж їсти такий хліб
22.05.2025 10:08
Да конечно,и никакой химии.
22.05.2025 10:19
в холодильнике норм хранить, по месяцу, важно чтоб без кулька пол дня полежал для испарения влаги, Если вдруг и плесень ( подумаешь, пеницилин) потом чуть появится не страшно, над газом кусочек минуту покрутить и хрустяща скоринка)
А вообще чревоугодие - зло, люди жиреют
22.05.2025 10:23
Ох блін скільки хейтерів набігло. Люди, ви чо? Вам хтось той хліб в пельку насильно пхає?
22.05.2025 10:28
Це як про гамбургери було)) що не гниють - значить пластик))

Якщо чесно - будь який хліб більше 3 днів не тримаю. Або на куляції, грінки. Або - голубам.
22.05.2025 13:04
В Україні дуже класний хліб. Особливо всякі чорні-сірі-житні-естонські-бородинські версії (на мій смак). В НЛ шоб купити схожої якості хліб, треба або заплатити 2-3 євро за триста грам, або їхати 200 км в Німеччину.
22.05.2025 13:11
То якщо порівнювати з іншими країнами..але, найнайсмачніший був у 70-90 роках..продавали ще гарячий, зі скоринками хрусткими..український, батон, бородинський))

Чоловік, коли переїхав до мене - від хліба відірвати неможна було)) бородинський, литовський, український, батон.

Доречі, в мене залишилось десь чверть від якогось тостового - спецом залишала..тиждень лежить - пеніциліну немає..але вже як картон
22.05.2025 13:32
У 70-90 роках і трава була зеленіше і дерева вище
22.05.2025 16:26
Та да..коли малі)) і вода чистіша була..а який захват від рибалки з дідом))) особливо від викопування черв'яків🤣🐿
22.05.2025 16:44
Сім год мак не родив, і голоду не було.
показати весь коментар
Вводиться ПАСТЕРИЛІЗОВАНИЙ ХЛІБ, на кшталт пастерилізованого пива.Зерно з'їли миші.
22.05.2025 16:11
Для виробництва джемів слід додати додаткові виробничі лінії.
23.05.2025 09:11
....та підвищила ціни на хліб ще більше, бо потрібні інвестиції..Млять
23.05.2025 11:34

