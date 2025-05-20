Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом перевищила 30 мільярдів, – Гетманцев

Фінансовим органам так і не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум податку на додану вартість. Сума заборгованості держави перед підприємцями перевищила 30 млрд грн.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55,46 млрд грн бюджетного відшкодування, з яких: 11,82 млрд грн – платники режиму експортного забезпечення, 4,25 млрд грн – платники Клубу білого бізнесу.

"Разом з цим, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 року", – зазначив нардеп.

Гетманцев пояснив, що на суму зростання залишку вплинуло:

не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4,45 млрд грн;

не виконання рішень судів, сума в оскарженні зросла до 7,68 млрд грн;

зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26% (квітень 2024 року – 16,14%).

Як повідомлялося, у квітні Гетманцев заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.

За його словами, у січні-березні 2025 року платники податків отримали 42,45 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ. Водночас залишок не відшкодованих сум на 1 квітня становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн.