БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 138 4

Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом перевищила 30 мільярдів, – Гетманцев

Заборгованість за відшкодування ПДВ перед бізнесом перевищила 30 мільярдів, – Гетманцев

Фінансовим органам так і не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум податку на додану вартість. Сума заборгованості держави перед підприємцями перевищила 30 млрд грн.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

За його словами у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55,46 млрд грн бюджетного відшкодування, з яких: 11,82 млрд грн – платники режиму експортного забезпечення, 4,25 млрд грн – платники Клубу білого бізнесу.

"Разом з цим, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 року", – зазначив нардеп.

Гетманцев пояснив, що на суму зростання залишку вплинуло:

  • не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4,45 млрд грн;
  • не виконання рішень судів, сума в оскарженні зросла до 7,68 млрд грн;
  • зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26% (квітень 2024 року – 16,14%).

Читайте також: Голова Податкової служби відповів на критику Гетманцева щодо боргу з відшкодування ПДВ

Як повідомлялося, у квітні Гетманцев заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.

За його словами, у січні-березні 2025 року платники податків отримали 42,45 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ. Водночас залишок не відшкодованих сум на 1 квітня становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн.

Автор: 

податки (2556) ПДВ (427) Гетманцев Данило (541)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У мене цей дирявийгетманцев вкрав 60т.грн. сформованого ПДВ, більше платником ПДВ ніколи не буду.
показати весь коментар
20.05.2025 14:24 Відповісти
Гетманцев заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.
Гетманцев: мабуть, треба зарплату апарату збільшити
показати весь коментар
20.05.2025 14:46 Відповісти
Приклад москальського слуги, дефектив6ий ме6еджер.
показати весь коментар
20.05.2025 15:10 Відповісти
Перестаньте виплачувати ПДВ так званим "експортерам "с/г сировини- зернових,соняшнику та інших культур. Вони отримують ПДВ з повітря,закуповуючи ці товари за кеш,не сплачують,як і їх контрагенти,жодних податків. "Обіляючи"продукцію через фірми-одноденки,отримують ПДВ з повітря надалі дають заявку на його відшкодування. Так ніякого бюджету не вистачить. Треба прикривати лавочку відшкодування ПДВ експортерам. Всім
показати весь коментар
20.05.2025 16:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 