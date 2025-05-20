Необґрунтовані активи: Суд підтвердив конфіскацію майна головного наглядача за обігом зброї у Києві

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила законність конфіскації необґрунтованих активів начальника відділу контролю за обігом зброї ГУ Нацполіції Києва та його дружини.

Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 20 травня, повідомляє пресслужба суду, на вказуючи прізвища посадовця.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про начальника відділу контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції столиці Юрія Неруха.

Своїм рішенням від 24 лютого ВАКС визнав необґрунтованими активи Неруха та його дружини та ухвалив рішення про стягнення їх у дохід держави.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила рішення ВАКС без змін, а апеляційну скаргу представника відповідачів – без задоволення. Йдеться про активи, що зареєстровані за дружиною посадовця, а саме про квартиру у Києві загальною площею 94,8 кв. м та автомобіль Volkswagen Touareg, 2016 року випуску", – зазначається у повідомленні.

В Апеляційній палаті ВАКС додали, що постанова суду набрала законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Нагадаємо, прокурор САП подав позов до Неруха, в якому просив конфіскувати автомобіль Volkswagen Touareg 2016 року випуску та квартиру в Києві площею майже 95 квадратних метри вартістю 3,3 млн грн. На думку прокурора, дружина поліцейського не мала законних доходів для придбання цього майна.

