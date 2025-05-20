БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня зміцнилася після падіння: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Офіційний курс долара і євро НБУ на 21 травня

Курс гривні зміцнився щодо долара США і євро після зниження на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 21 травня, на рівні 41,4851 грн/$, порівняно із 41,5760 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 20 копійок  до 46,6521 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

