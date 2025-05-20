БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада запровадить податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів: розроблено два законопроєкти

Закупівлю дронів на оптоволокні збільшать

У Верховній Раді готують законопроєкти про звільнення від оподаткування імпорту оптоволокна для виробництва дронів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Разом з колегами розробив законопроєкти щодо звільнення від оподаткування митними платежами оптоволокна, що ввозиться для виробництва БПЛА. З цією метою пропонуємо внести зміни до Митного та Податкового кодексів України", – написав Гетманцев.

На його думку, ухвалення цих законопроєктів сприятиме:

  • ️зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;
  • ️оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала внесення змін у Податковий та Митний кодекси, які передбачають продовження на 2025 рік податкових пільг на ввезення запчастин для виробництва снарядів та дронів.

ВР (2937) законопроєкт (1720) імпорт (2407) податки (2556) Гетманцев Данило (541) дрони (442)
