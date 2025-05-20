Рада запровадить податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів: розроблено два законопроєкти

У Верховній Раді готують законопроєкти про звільнення від оподаткування імпорту оптоволокна для виробництва дронів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Разом з колегами розробив законопроєкти щодо звільнення від оподаткування митними платежами оптоволокна, що ввозиться для виробництва БПЛА. З цією метою пропонуємо внести зміни до Митного та Податкового кодексів України", – написав Гетманцев.

На його думку, ухвалення цих законопроєктів сприятиме:

️зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;

️оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала внесення змін у Податковий та Митний кодекси, які передбачають продовження на 2025 рік податкових пільг на ввезення запчастин для виробництва снарядів та дронів.