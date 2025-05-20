Кабмін скасує мораторій на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму: вони зростуть з наступного року

Кабінет Міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки передбачив підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram із посиланням на проєкт документа.

Зокрема, згідно із проєктом документа, мінімальна зарплата у 2026 році зросте до 8 688 грн, у 2027 році – до 9 374 грн, а у 2028 році – до 10 059 грн на місяць.

Водночас прожитковий мінімум для працездатних осіб зростатиме менш суттєво: до 3 288 у 2026 році, 3 482 – у 2027 році та 3 667 – у 2028 році.

У розрахунках враховано макроекономічний прогноз Мінекономіки, який передбачає зростання номінального ВВП до 10,44 трлн грн у 2026 році, 11,92 млрд грн – у 2027 році та 13,37 трлн грн – у 2028-му, а також уповільнення інфляції у наступні три роки до 9,7%, 7,1% та 5,6% відповідно.

Також у Бюджетній декларації враховано прогноз поступової девальвації гривні. Зокрема, курс гривні на кінець 2025 року очікується на рівні 43,7 грн/$, до кінця 2028 року він знизиться до 45,8 грн/$.

"Бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю що суттєво", – додав Железняк.

Читайте також: Середня зарплата держслужбовців у березні перевищила 54 тисячі гривень. Де отримують найбільше?

Як повідомлялося, схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачала заморожування мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Тому мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 000 грн, як і у попередньому році.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала, що соціальні стандарти у держбюджеті на 2025 рік залишилися замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значних коштів. Зокрема, у випадку збільшення мінімальної заробітної плати на 100 грн, видатки державного бюджету зростуть на 5,3 млрд грн.