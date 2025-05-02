Середня зарплата держслужбовців у березні перевищила 54 тисячі гривень. Де отримують найбільше?

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис. грн, порівняно з 51,4 тис. грн у лютому.

Про це свідчать дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за березень 2025 року.

Найбільші зарплати отримують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. У середньому його працівники отримують 115,9 тис. грн.

На другому місці – Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Там, середня заробітна плата становить 91,3 тис. грн. Трійцю лідерів замикає Апарат Верховної Ради, де в середньому платять 81,5 тис. грн.

Зазначається, що середньомісячний розмір зарплати включає всі виплати відповідно до норм трудового законодавства, зокрема, премії, виплату відпусток, матеріальну допомогу та інше.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку 2024 року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.