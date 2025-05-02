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Новини
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Середня зарплата держслужбовців у березні перевищила 54 тисячі гривень. Де отримують найбільше?

гривня,гроші

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис. грн, порівняно з 51,4 тис. грн у лютому.

Про це свідчать дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за березень 2025 року.

Найбільші зарплати отримують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. У середньому його працівники отримують 115,9 тис. грн.

На другому місці – Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Там, середня заробітна плата становить 91,3 тис. грн. Трійцю лідерів замикає Апарат Верховної Ради, де в середньому платять 81,5 тис. грн.

Зарплати посадовців у березні 2025 року

Зазначається, що середньомісячний розмір зарплати включає всі виплати відповідно до норм трудового законодавства, зокрема, премії, виплату відпусток, матеріальну допомогу та інше.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку 2024 року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Автор: 

Мінфін (2937) чиновник (87) зарплата (1125)


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Топ коментарі
+4
Нормально так, скажімо - представляєш президента в АРК Крим, яка вже 11 рік окупована - і отримуєш в середньому 60 штук на місяць, а якщо ти звичайний столяр або фермер з зарплатою в 10 тисяч - то давай лізай до бусика і відправляйся на фронт, бо треба захищати державу від бурятів.
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02.05.2025 14:25
+4
Колишній анекдот - діду а в вашому селі є комуністи - є кому їсти! - робити немає кому
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02.05.2025 14:26
+3
Журналісти, коли ви почнете писати не маніпулятивні заголовки?????? Зарплата не держслужбовців , а держслужбовців міністерств. В районах рядові державні службовці отримують 12-15 тис грн
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02.05.2025 14:24
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Журналісти, коли ви почнете писати не маніпулятивні заголовки?????? Зарплата не держслужбовців , а держслужбовців міністерств. В районах рядові державні службовці отримують 12-15 тис грн
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02.05.2025 14:24 Відповісти
Нормально так, скажімо - представляєш президента в АРК Крим, яка вже 11 рік окупована - і отримуєш в середньому 60 штук на місяць, а якщо ти звичайний столяр або фермер з зарплатою в 10 тисяч - то давай лізай до бусика і відправляйся на фронт, бо треба захищати державу від бурятів.
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02.05.2025 14:25 Відповісти
Чи не пора мінятися?
Я на посаду старшого помічника молодшого кур'єра НАЗК, а старший помічник в ОШБ в штурмову роту замість мене? В зарпллаті не втратить!
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02.05.2025 14:25 Відповісти
Колишній анекдот - діду а в вашому селі є комуністи - є кому їсти! - робити немає кому
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02.05.2025 14:26 Відповісти
Бл..ь, непогано живуть! Така сраїна мені не потрібна, де чиновники заробляють більше підприємців
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02.05.2025 14:27 Відповісти
Найбільші зарплати отримують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. У середньому його працівники отримують 115,9 тис. грн.В одній з найбільш корумпованих країн світу .найбільшу зарплату отримують "борцуни" з корупцією.....чи то вірніше "пастухи корупції"
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02.05.2025 14:29 Відповісти
на мою думку то в цьому агенстві суттєво недоплачують. Я б особисто не зміг би перемагати корупцію з зарплатою меншою за 20тис. євро щомісяця. Боротися б так - зміг, але перемогти - ніяк.
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02.05.2025 14:34 Відповісти
На мою особисту думку-Доказаний хабар в 5 тисяч гривень,карається смертною карою , із прилюдним виконанням вироку на пізніше 3 х днів, і,з обоязковою трансляцією виконання вироку,на державних каналах "- дав би інакше думання цінності служіння для інтересів держави і народу,котрий проживає в цій державі,
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02.05.2025 14:44 Відповісти
Там не ставится цель победить коррупцию, а только бороться, создавать проблему и зарабатывать, у них просто рыбы крупнее, а система везде одинаковая.
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02.05.2025 15:18 Відповісти
ВСЕХ чинуш получающих такую зарплату большинство украинцев просто ненавидит и надо отметить что небезосновательно .
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02.05.2025 14:30 Відповісти
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02.05.2025 14:34 Відповісти
Заміряйте від них ще, бодай, найменшу користь для України
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02.05.2025 14:38 Відповісти
Это были наши деньги
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02.05.2025 14:48 Відповісти
Яка ще матеріальна допомога по бєдності чиновнику який отримує близько 100 тис. грн?
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02.05.2025 14:49 Відповісти
Значить скоро нове підвищення податків. У нас же війна, млять
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02.05.2025 14:53 Відповісти
Тобто, отримують як наші бійці на "нулі" !?
Оце і є "соціальна справедливість" - одні загибаються у траншеї, а інші - кайфують на офісі...
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02.05.2025 14:58 Відповісти
*******!!! А средняя пенсия 3000грн., а мы ещё и пенсии им будем платить по 35т.грн.
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02.05.2025 15:12 Відповісти
Давайте трясите ОЛХ, а то там налоги не платят с продажи советских ношенных кальсон!!!🤡🤪🤣😂🥳
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02.05.2025 15:14 Відповісти
У кого перевищила, у татарова і єжлдака? А в простих людей?
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02.05.2025 15:17 Відповісти
А мій син три роки в ЗСУ, був на фронті, після поранення перевели в ППО. Отримує 20000 грн і ніяких надбавок. Навіть зняли в 2024 році відшкодування за інфляцію (нещасних 400 гривень в місяць), яка була в 2022-2023 році. Має дитину 4 років, дружини, йому потрібно витрачати на сім'ю, а він та хлопці на позиції ще витрачають свої кровні на облаштуаання тих позицій.....А ці мордовороти отримують таку зарплату, в той час як наші діти втрачають здоров'я, життя, та навіть не можуть гідно утримувати свою сім'ю.........Мені, як матері, вже немає сил терпіти цю несправедливість
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02.05.2025 15:46 Відповісти

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