Польські компанії вимагають ввести квоти на цемент із України

Асоціація виробників цементу Польщі (SPC) звернулася до Європейської Комісії з проханням обмежити імпорт цементу з України в межах торговельної угоди Європейського Союзу з Україною.

Про це пише польське видання Business Insider, передає LIGA.net.

Квоти на український цемент пропонується встановити на рівні 360 тис. тонн (середнє значення за останні три роки), що майже на половину менше від обсягу цементу, імпортованого до Польщі торік.

Як свідчать дані аналітичного центру Податкової палати, імпорт цементу з України до Польщі зріс майже на 3000% у 2019-2024 роках, перевищивши 650 тис. тонн у 2024 році.

"Ми маємо справу з недобросовісною конкуренцією зі Сходу", – заявив член правління SPC та президент правління CEMEX Polska Влодзімеж Холуй.

За його словами, це особливо помітно в Підкарпатському та Люблінському воєводствах, оскільки Польща є прикордонною країною Євросоюзу, куди спрямовані найбільші потоки продукції з країн, що не входять до блоку.

"Імпорт цементу з України до Польщі збільшився більш ніж на 540% – зі 101,7 тис. тонн у 2022 році до 652,3 тис. тонн у 2024 році. Прогнози цього року вже становлять понад мільйон тонн", – зауважив Холуй.

Він додав, що польські та європейські виробники цементу змушені платити за викиди CO2, тоді як виробники з-поза меж ЄС (зокрема з України) таких витрат не мають.

Відтак, європейські виробники закликають:

удосконалити механізм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), який із 2026 року дозволить накладати мита на імпорт цементу з країн поза ЄС;

запровадити квоти на імпорт цементу з України.

Загалом у 2024 році Україна експортувала до ЄС понад 1,7 млн тонн цементу.

Раніше видання Financial Times писало, що Європейський Союз може запровадити значно вищі мита на імпорт українських товарів уже за кілька тижнів.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.