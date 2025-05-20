"Укренерго" отримало три високовольтні автотрансформатори за кошти Японії та Швеції. Їхнє виготовлення триває до року. ФОТО

"Укренерго" отримало три потужних автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні, купівлю яких профінансували уряди Японії та Швеції.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Функція автотрансформатора – це зміна класу напруги в процесі передачі електроенергії від електростанцій до розподільчих мереж. Виготовлення його триває від кількох місяців до року. А оскільки підприємств, які виробляють автотрансформатори, у світі є небагато, а саме обладнання є унікальним і специфічним, то це устаткування – дороге і дефіцитне", – пояснили в "Укренерго".

Тимчасово вконуючий обов'язки голови правління "Укренерго" Олексій Брехт зазначив, що за понад три роки повномасштабної війниРосія здійснила понад 45 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок яких було втрачено багато устаткування, зокрема й автотрансформатори.

Також в "Укренерго" нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення від ПРООН компанія отримала допомоги устаткуванням на понад $20 млн.

Уряд Швеції є одним із основних донорів Фонду підтримки енергетики України, внісши до нього майже 140 млн євро. Як гуманітарну допомогу від шведської сторони безпосередньо "Укренерго" отримувало вимикачі, трансформатори струму та інше високовольтне обладнання.

У рамках грантової допомоги від Японії, наданої через Агенцію з міжнародного співробітництва (JICA), для відновлення енергосистеми, НЕК "Укренерго" отримала обладнання на суму близько $68 млн.







Раніше стало відомо, що Світовий банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи енергосистеми.

Також повідомлялося, що Україна та ЄБРР підписали договір про надання 400 млн євро для підготовки до наступного опалювального сезону.