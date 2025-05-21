БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 121 11

Мінцифри планує монетизувати три послуги в "Дії", – ЗМІ

Мінцифри планує монетизувати три послуги в

Першим платним сервісом у застосунку "Дія" стане шеринг документів для банків, відповідні зміни набудуть чинності вже з 1 червня. Водночас у майбутньому буде ще два платні сервіси – "Дія.Підпис" і Diia.OAuth.

Про це пише Forbes з посилання на керівника команди впровадження "Дії" Олексія Вовка.

Зазначається, що плани передбачають зробити платним використання "Дія.Підпис" для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок "Дія".

Мінцифри також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. "Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом "Дія", – каже Вовк.

Раніше міністр цифровї трансформації МИхайло Федоров заявив, що застосунок "Дія" може стати технологічною платформою з комерційною моделлю, а також виокремитися в державну компанію, яка запускатиме послуги від бізнесу.

Перший сервіс, який монетизували в "Дії" – шеринг документів, коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку. Він стане платним від 1 червня. За даними Forbes, за підключення до сервісу фінансові установи сплачуватимуть одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.

Автор: 

Мінцифри (851) Дія (663)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Як неочікувано!
Правда? Зеленосракі хвьодорогетьманцеви.
показати весь коментар
21.05.2025 10:14 Відповісти
+6
тобто заплати за послуги держави податками та зборами, та й ще заплати вовко-фьодорову за його кацапськозроблену дію за рахунок бюджету? нехай чувак їде накуй в поля і спробує щось зробити за свої гроші, а потім те монітизувати
показати весь коментар
21.05.2025 10:14 Відповісти
+4
Ура!! Покращення. Щипають гуску по пір'їні. Навибірали, бл%ть
показати весь коментар
21.05.2025 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто заплати за послуги держави податками та зборами, та й ще заплати вовко-фьодорову за його кацапськозроблену дію за рахунок бюджету? нехай чувак їде накуй в поля і спробує щось зробити за свої гроші, а потім те монітизувати
показати весь коментар
21.05.2025 10:14 Відповісти
1. Во-первых, в статье о юр. лицах написано
2. Во-вторых, можете не пользоваться, в чем проблема?
Что с нашими людьми не так, что вечно все недовольны?
Дия - отличный удобный сервис, который очень много предоставляет услуг для разных групп населения без обращения к чиновникам: не надо ехать, бумажки какие-то готовить, значительно сокращает бюрократию. Отличная госразработка, один из немногих примеров успешного, удобного, гособслуживания.
Я, как пользователь, скажу им спасибо, за отличный сервис.
показати весь коментар
21.05.2025 18:22 Відповісти
Як неочікувано!
Правда? Зеленосракі хвьодорогетьманцеви.
показати весь коментар
21.05.2025 10:14 Відповісти
А скільки "дія" буде брати за "шерінг" держтаємницями за іноземних агентів?
показати весь коментар
21.05.2025 10:59 Відповісти
Ура!! Покращення. Щипають гуску по пір'їні. Навибірали, бл%ть
показати весь коментар
21.05.2025 12:13 Відповісти
Тупоголовим 73% подобаєтся.
показати весь коментар
21.05.2025 12:21 Відповісти
жлобьё
показати весь коментар
21.05.2025 13:08 Відповісти
Користуєшся "Дією"? І безкоштовно!?? Ти злочинець!
показати весь коментар
21.05.2025 13:26 Відповісти
**** ржу неможу цифровий нашийник стає платим
показати весь коментар
21.05.2025 13:41 Відповісти
Этот "Дія.Підпис" и бесплатно был нахрен не нужен, а за деньги так тем более.
показати весь коментар
21.05.2025 14:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 