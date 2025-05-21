Мінцифри планує монетизувати три послуги в "Дії", – ЗМІ

Першим платним сервісом у застосунку "Дія" стане шеринг документів для банків, відповідні зміни набудуть чинності вже з 1 червня. Водночас у майбутньому буде ще два платні сервіси – "Дія.Підпис" і Diia.OAuth.

Про це пише Forbes з посилання на керівника команди впровадження "Дії" Олексія Вовка.

Зазначається, що плани передбачають зробити платним використання "Дія.Підпис" для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок "Дія".

Мінцифри також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. "Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом "Дія", – каже Вовк.

Раніше міністр цифровї трансформації МИхайло Федоров заявив, що застосунок "Дія" може стати технологічною платформою з комерційною моделлю, а також виокремитися в державну компанію, яка запускатиме послуги від бізнесу.

Перший сервіс, який монетизували в "Дії" – шеринг документів, коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку. Він стане платним від 1 червня. За даними Forbes, за підключення до сервісу фінансові установи сплачуватимуть одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.