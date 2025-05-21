Мінекономіки анонсувало запуск "Зеленої платформи". На ній розміщатимуть програми з енергомодернізації

Міністерство економіки спільно з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу розпочали роботу над створенням Зеленої платформи – цифрового каталогу доступних програм "зеленого" фінансування для бізнесу, комунальних та державних підприємств, територіальних громад.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, платформа допоможе знаходити актуальні можливості для впровадження енергоефективних рішень, ресурсозбереження та сталої модернізації.

Зелена платформа буде доступна на сайті "Зроблено в Україні".

Зокрема, каталог міститиме:

перелік кредитних, грантових та інвестиційних програм;

інструменти персоналізованого пошуку за потребами бізнесу чи громад;

інформацію про зелену трансформацію, приклади реалізованих проєктів і корисні ресурси для старту.

"Ми бачимо, що кількість зелених фінансових інструментів для бізнесу та громад зростає – як завдяки міжнародній підтримці, так і через запит з боку самих підприємців. Водночас ці можливості часто розпорошені по різних платформах, і бізнесу складно швидко знайти актуальну програму під свої потреби. Зелена платформа об’єднає пропозиції від держави, банків, донорів і інвестфондів у зручному форматі", – наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Пілотна версія сервісу буде представлена найближчим часом. Команда Офісу зеленого переходу відповідатиме за наповнення та оновлення каталогу, а також за технічну підтримку партнерських інституцій.

До включення в каталог платформи прийматимуться всі програми, що відповідають принципам зеленого фінансування. Це дасть змогу розширити доступ до фінансових інструментів не лише для бізнесу, а й для муніципалітетів, які шукають рішення для сталого розвитку.

Як повідомлялося, за друге півріччя минулого року українські банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 10,5 млрд грн.