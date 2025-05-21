Зеленський підписав закон, який дозволить залучати кошти ЄС для розвитку регіонів
Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Угоди про фінансування програми Interreg Europe 2021-2027.
Про це повідомляє пресслужба Верхоної Ради.
Зазначається, що відповідна угода відкриває можливість повноцінної участі України у програмі Interreg VI-C, що дозволить залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку всіх регіонів нашої країни.
"Ратифікація Угоди – це важливий крок до зміцнення міжрегіонального співробітництва та збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, президент також підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.
