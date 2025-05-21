БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський підписав закон, який дозволить залучати кошти ЄС для розвитку регіонів

Зеленський підписав закон, який дозволить залучати кошти ЄС для розвитку регіонів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Угоди про фінансування програми Interreg Europe 2021-2027.

Про це повідомляє пресслужба Верхоної Ради.

Зазначається, що відповідна угода відкриває можливість повноцінної участі України у програмі Interreg VI-C, що дозволить залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку всіх регіонів нашої країни.

"Ратифікація Угоди – це важливий крок до зміцнення міжрегіонального співробітництва та збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, президент також підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. 

Це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.

"Дайте грошей! Бо ломка. Треба красти"
21.05.2025 13:51
Як щедро
Молодець
21.05.2025 14:06
Воно спочатку забрало гроші з регіонів,знищивщи децентоалізацію,розставило своїх шісток керевниками військових адміністрацій,які перебрали функції мерів,на тих мерів які чинило спротив хавели фейкові справи,а тепер будуть деребанити кошти ЕС які будуть залучатись для розвитку регіонів,все просто та потужно.
21.05.2025 14:24
Тобто, дерибанити кошти ЄС.
Бо жодна копійка у громади не проходить повз Єрмака та призначених ЗЄ ОВА.
21.05.2025 14:44
Правильно.А на дрони і прості українці скинуться.А клептомани краще за завищеними в кілька раз цінами якийсь десятокдоріг у прифронтових районах побудують.
21.05.2025 15:37

