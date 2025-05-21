БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Вибракування авто: Які моделі списують найчастіше

непридатні до використання авто

У квітні 2025 року українці подали заяви для списання з обліку 2347 авто, що дуже близько до середнього показника.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації, через старість, знос, або ж пошкодження після ДТП, його необхідно зняти з обліку у зв’язку з вибракуванням. Ця послуга надається сервісними центрами МВС.

Найчастіше вибраковують легкові автомобілі – таких у квітні було знято з обліку 1673 штук, що становить 71% із загальної кількості. Вантажних було вибракувано 430 авто, або 18%. Решта – мотоцикли, причепи та автобуси.

До п’ятірки марок, з яких найчастіше знімали номерні знаки назавжди, увійшли наступні:

  • ВАЗ – 686 авто;
  • ГАЗ – 214;
  • ЗАЗ – 93;
  • Daewoo – 85;
  • Opel – 81.

Середній вік транспортних засобів, що були вибракувані у квітні, склав 27 років.

Як вибракувати автомобіль

Власник має звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву. З собою необіхдно мати такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності).

Послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Утім, вибракувати автівку, яка перебуває у розшуку або під арештом, неможливо.

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

