Вибракування авто: Які моделі списують найчастіше
У квітні 2025 року українці подали заяви для списання з обліку 2347 авто, що дуже близько до середнього показника.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації, через старість, знос, або ж пошкодження після ДТП, його необхідно зняти з обліку у зв’язку з вибракуванням. Ця послуга надається сервісними центрами МВС.
Найчастіше вибраковують легкові автомобілі – таких у квітні було знято з обліку 1673 штук, що становить 71% із загальної кількості. Вантажних було вибракувано 430 авто, або 18%. Решта – мотоцикли, причепи та автобуси.
До п’ятірки марок, з яких найчастіше знімали номерні знаки назавжди, увійшли наступні:
- ВАЗ – 686 авто;
- ГАЗ – 214;
- ЗАЗ – 93;
- Daewoo – 85;
- Opel – 81.
Середній вік транспортних засобів, що були вибракувані у квітні, склав 27 років.
Як вибракувати автомобіль
Власник має звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву. З собою необіхдно мати такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.
Утім, вибракувати автівку, яка перебуває у розшуку або під арештом, неможливо.
Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.
