Канада може допомогти Україні побудувати пенсійну систему за власним зразком. Як вона працює?

Канада розглядає можливість допомоги Україні в побудові пенсійної системи, подібної до її власної.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Reuters.

Як повідомляється, Шампань разом із українським міністром фінансів Сергієм Марченком провели зустрічі з представниками кількох пенсійних фондів та важливими інвесторами.

"Ми також думали про те, як ми могли б зрештою працювати разом, щоб поділитися передовим досвідом у побудові пенсійної системи в Україні", – сказав Шампань.

Канада може багато чого запропонувати у відбудові України, додав він і сказав, що вони з Марченком уже зустрічалися з великими канадськими пенсійними фондами, такими як Fairfax та інші.

Про пенсійну систему Канади

Канадська пенсійна система є багаторівневою і вважається однією з найстабільніших у світі. Вона складається з трьох основних компонентів, пояснює LIGA.net.

Універсальна базова пенсія надається всім канадцям, які досягли певного віку (наразі це 65 років), і фінансується із загальних податкових надходжень держави.

Другий рівень – це обов'язкова накопичувальна система з внесками працівників та роботодавців.

Розмір пенсії залежить від суми та тривалості внесків протягом трудового життя. Стандартний вік початку отримання виплат – 65 років, але можна почати раніше (з 60 років зі зменшеними виплатами) або пізніше (до 70 років зі збільшеними виплатами)

Третій рівень – приватні заощадження та пенсійні плани роботодавців. Ці внески є добровільними й доповнюють доходи, що надаються державною пенсійною системою.

Пенсійна реформа в Україні

У лютому повідомлялося, що в Міністерстві соціальної політики України планують змінити правила призначення солідарної пенсії та прив'язати виплати до сплачених протягом трудового періоду внесків на соціальне страхування.

На початку грудня минулого року Міністерство соціальної політики презентувало новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.

Згідно із пропозиціями Міністерства, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків. З урахуванням мінімальної зарплати 8 000 грн і підвищення військового збору до 5%, після сплати податків працівник з мінімальною зарплатою отримає 6 160 грн. Тож, така базова пенсія зараз становила би 1 848 грн.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть щороку замість традиційної індексації всіх пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Крім того, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи – обов'язкових відрахувань із зарплат, які мають забезпечити додаткові виплати у майбутньому, на додачу до соціальної пенсії.