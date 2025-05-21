БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Канада може допомогти Україні побудувати пенсійну систему за власним зразком. Як вона працює?

Канада може допомогти Україні побудувати пенсійну систему

Канада розглядає можливість допомоги Україні в побудові пенсійної системи, подібної до її власної.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Reuters. 

Як повідомляється, Шампань разом із українським міністром фінансів Сергієм Марченком провели зустрічі з представниками кількох пенсійних фондів та важливими інвесторами.

"Ми також думали про те, як ми могли б зрештою працювати разом, щоб поділитися передовим досвідом у побудові пенсійної системи в Україні", – сказав Шампань.

Канада може багато чого запропонувати у відбудові України, додав він і сказав, що вони з Марченком уже зустрічалися з великими канадськими пенсійними фондами, такими як Fairfax та інші.

Про пенсійну систему Канади

Канадська пенсійна система є багаторівневою і вважається однією з найстабільніших у світі. Вона складається з трьох основних компонентів, пояснює LIGA.net. 

Універсальна базова пенсія надається всім канадцям, які досягли певного віку (наразі це 65 років), і фінансується із загальних податкових надходжень держави.

Другий рівень – це обов'язкова накопичувальна система з внесками працівників та роботодавців.

Розмір пенсії залежить від суми та тривалості внесків протягом трудового життя. Стандартний вік початку отримання виплат – 65 років, але можна почати раніше (з 60 років зі зменшеними виплатами) або пізніше (до 70 років зі збільшеними виплатами)

Третій рівень – приватні заощадження та пенсійні плани роботодавців. Ці внески є добровільними й доповнюють доходи, що надаються державною пенсійною системою.

Пенсійна реформа в Україні

У лютому повідомлялося, що в Міністерстві соціальної політики України планують змінити правила призначення солідарної пенсії та прив'язати виплати до сплачених протягом трудового періоду внесків на соціальне страхування.

На початку грудня минулого року Міністерство соціальної політики презентувало новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.

Згідно із пропозиціями Міністерства, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків. З урахуванням мінімальної зарплати 8 000 грн і підвищення військового збору до 5%, після сплати податків працівник з мінімальною зарплатою отримає 6 160 грн. Тож, така базова пенсія зараз становила би 1 848 грн.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть щороку замість традиційної індексації всіх пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Крім того, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи – обов'язкових відрахувань із зарплат, які мають забезпечити додаткові виплати у майбутньому, на додачу до соціальної пенсії.

Автор: 

+8
Цікаво, які ж пенсії у прокурорів і суддів у Канаді?
показати весь коментар
21.05.2025 17:05
+4
це закінчиться тим що судді і прокурори будуть мати пенсію по мільйону а пересічним 20 гривень докинуть
показати весь коментар
21.05.2025 16:58
+3
багато працював це скільки? 25 годин на добу? ти просто не доживеш до тієї пенсії та й навіщо трудовому інваліду навколосвітня подорож?
показати весь коментар
21.05.2025 17:40
Щось не віриться, що в Канаді різниця між мінімальною і максимальною пенсією в СТО раз відрізняється для людей які маюсь повний страховий стаж. Нам таке не підходить))
показати весь коментар
21.05.2025 16:51
чому не підходить?? Коли зараз у судій та прокурорів з іншими чинушами пенсія в 1000 разів більше ніж мінімальна то усе підходить???
показати весь коментар
21.05.2025 16:57
Не підхотить в сенсі щось перебудовувати))
показати весь коментар
21.05.2025 17:03
нам будь-який варіант не підходить, окрім:
канадці перераховують пенсію для наших пенсіонерів зі свого бюджету нашим чиновникам, а ті вже будуть перерозприділяти.
показати весь коментар
21.05.2025 18:13
Цілком підтримую. Спочатку треба врегулювання заробітної плати.
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску супу" або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
показати весь коментар
21.05.2025 18:44
це закінчиться тим що судді і прокурори будуть мати пенсію по мільйону а пересічним 20 гривень докинуть
показати весь коментар
21.05.2025 16:58
Не пройде. Кишенькова ВР завалить, ОП і Мінсоц будуть просовувати свої: "Якщо і Але та в Залежності", Конституційний Суд знайде 100500 причин неконстутиційності. Якщо коротко, то ЗЕ-банда власними руками не відсуне себе від корита.
показати весь коментар
21.05.2025 17:02
так пенсійну реформу намагались провести всі влади, ще з часів Кучми. І нічого ж не заважає окремою строкою прописати мега-пенсії для влади, але все одно бояться змін...
показати весь коментар
21.05.2025 18:16
Наші можновладці любу систему так покращать та відкоригують, що мама рідна не впізнає.
показати весь коментар
21.05.2025 17:03
Цікаво, які ж пенсії у прокурорів і суддів у Канаді?
показати весь коментар
21.05.2025 17:05
За таким же самим принципом як у всіх - чим більше відраховував у пенсійний фонд, тим більша пенсія. Алеб треба мати на увазі: всі зарплати державних службовців більше 100,000 доларів у рік публікуються, і зарплати їх зовсім не захмарні, в тому числі і у суддів, прокурорів, навряд чи перевищує 200,000 доларів на рік, але при таких зарплатах - ставки на податки досить високі. Якщо хочете великих зарплат - йдіть у приватний бізнес, там обмежень немає. Пенсія складається з двох частин: CPP (Canadian pension Plan) (max $1,364.60/month in 2024) - залежить від того скільки відраховув в СРР за все життя, і OAS (Old Age Security) (max $727.67/month in 2024) - не залежить від відрахувань, а тільки від того, скільки прожив в Канаді (максимум - 40 років; якщо тільки 20 років, то буде вполовину менше). Якщо CPP і OAS разом не досягають прожиткового мінімуму (здається десь біля $1,300/month), то доплачується GIS (Guaranteed Income Supply). Ті хто працював у профспілці (Union) отримують ще додаткову пенсію від неї (це переважно робочі професії). Але багато пенсіонерів мають приватні пенсійні накопичення, які можна добавляти до пенсії у будь-якому розмірі. Це і дозволяє подорожувати і відпочивати.
показати весь коментар
21.05.2025 18:53
Дякую Вам.
показати весь коментар
22.05.2025 04:21
Для тих, хто працював у тіні.
З іншого боку, зараз вже і не ясно яку валюту.
показати весь коментар
21.05.2025 19:34
Це було б добре, якщо б це правильно організувати. Більший % платиш, більша пенсія + базова ставка. В США пенсіонери можуть дозволити навколосвітню подорож, звісно якщо багато працював до того
показати весь коментар
21.05.2025 17:18
багато працював це скільки? 25 годин на добу? ти просто не доживеш до тієї пенсії та й навіщо трудовому інваліду навколосвітня подорож?
показати весь коментар
21.05.2025 17:40
У запропонованій Мінсоцполітики системі дуже багато ручного управління.
показати весь коментар
21.05.2025 17:40
Спочатку анулюйте пенсійний стаж всім колаборантам, ригранвлам та мусорам
показати весь коментар
21.05.2025 17:46
Уже смішно. Зельоні, і щось "побудують"! Тільки красти і здатні. З чого не можна вкрасти і в крипту перевести, те не варте уваги.
показати весь коментар
21.05.2025 17:51
однак, закон про накопичувальну пенсію вони написали більш-менш нормальний і вже збиралися його впроваджувати з цього року, але знову щось пішло не так...
показати весь коментар
21.05.2025 18:21
Зроблять пенсію з 65 років і скажуть, що тепер як в Канаді
показати весь коментар
21.05.2025 18:12
Шановні Україньці - як-що ви не суддя,прокурор,депутат і таке інше,будете ви жебраком-пенсіонером з копійчаной пенсієй.Ніяка Канада цього не виправе!
показати весь коментар
21.05.2025 18:35
У нас розмір пенсій обмежений 26 тисячами. У мене пенсія, можливо, колись, буде 12 тис. І що ??
показати весь коментар
21.05.2025 19:37
Зрозуміло що у кожного своя думка, но мені взагалі ця пенсійна система не подобається. В нас мужики радіють коли хоть до 60ти дотянули, а по більшій частині на пенсії сидять ті хто оформив дострокову по всякій інвалідності/шкоді. Або всякі довгожителі, яких 1 на 20-30 простих смертних. Накопичуй собі все життя сам, воспітуй дітей щоби помагали і не треба всякої фігні строїти...
показати весь коментар
21.05.2025 19:36
Це можливо для віпів, чи вдалих бізнесів. Усі інші - варіанти.
показати весь коментар
21.05.2025 19:39
Дітей воспітуйте щоби помагали. Вам же не треба мільйони на місяць, пенсія також не велика. Но на всяких "воєнних" часів 1991-2014, прокурорах і прочих держ чиновників, а також липових інвалідів, яких в нас мільйони, це все вже вагома частка бюджету
показати весь коментар
21.05.2025 19:42
А якщо дітей немає і немає збережень, здав все своє майно і в дом прєстарєлих (наскільки знаю і зараз ця программа працює). Може трохи сурово но треба за життя хоть трохи думати...
показати весь коментар
21.05.2025 19:45
На мій погляд, крім всього іншого, пенсійна система має стимулювати народжуваність. Не може менше за чисельністю покоління гідно утримувати більшу кількість пенсіонерів. Або грошей не вистачатиме, або гроші втрачатимуть свою цінність (інфляція).
показати весь коментар
21.05.2025 19:53
Мінімальна пенсія по старості в Канаді (Old Age Security - OAS) в даний час складає 691.00 канадських доларів на місяць (499,51 доларів США).
показати весь коментар
21.05.2025 20:51

