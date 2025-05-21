БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 362 24

"Митниця в режимі Live": Кабмін зобов’язав митників використовувати бодікамери у всіх пунктах пропуску

Кабмін зобов’язав митників використовувати бодікамери у всіх пунктах пропуску

Кабінет Міністрів поширив експеримент із застосування митниками бодікамер на всі пункти пропуску на державному кордоні.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 21 травня, повідомляє Державна митна служба (ДМС).

У відомстві нагадали, що пілотний проєкт із застосування митниками бодікамер розпочався у листопаді 2023 року в пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею.

"Вдалося досягти скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також збільшення надходжень до бюджету на 36%. Саме ці показники стали підґрунтям для масштабування ініціативи на інші пункти пропуску", – зазначається у повідомленні ДМС.

Відтепер, за рішенням уряду, передбачено запровадження багаторівневої системи повного відеонагляду шляхом поєднання відеоспостереження зі стаціонарних камер і з бодікамер. Відео з усіх камер одразу потраплятиме у моніторинговий центр, де забезпечуватиметься централізоване спостереження, оперативне реагування та зберігання матеріалів.

У Митній службі запевнили, що технічні параметри бодікамер виключають можливість втручання у відеозапис, зокрема, його видалення або редагування. Камери працюють у тому числі в нічному режимі.

Очікується, що запровадження системи повного відеонагляду забезпечить:

  • виявлення причин і умов, що сприяють контрабанді й іншим порушенням митних правил, та їх усунення;
  • профілактику зловживань на митниці;
  • захист посадових осіб від необґрунтованих звинувачень.

"Використання митниками бодікамер – це не просто фіксація подій. Це інструмент швидкої аналітики, якісної перевірки та формування об’єктивної доказової бази. Із бодікамерами кожна дія – чітка, кожне рішення – аргументоване. Це крок до нової моделі взаємодії, де технології підтримують професіоналізм, а контроль –- це не тиск, а запорука довіри", – зазначив очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Читайте також: Торгував посадами у керівництві Митниці: НАБУ передало до суду справу пасинка колишнього головного судового експерта Рувіна

Як повідомлялося, у січні НАБУ повідомило в.о. голови Державної митної служби Сергію Звягінцеву про підозру через недекларування будинку під Києвом.

За даними слідства, у 2021–2023 роках посадовець не вказав в електронній декларації житловий будинок під Києвом площею 236,8 м. кв. та земельну ділянку під ним. Цю нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини, хоча насправді фактичним власником є він і його сім’я.

Вищий антикорупційний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 560 гривень. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину, пояснювали у САП.

Автор: 

Кабмін (7914) митниця (837) камера (54) митний контроль (203) Державна митна служба (504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
ТЦКунів також зобов'язали носити камери, щось воно не допомагає.
показати весь коментар
21.05.2025 18:07 Відповісти
+3
А як же ж бідні митники харчуватись теперка будуть?
показати весь коментар
21.05.2025 18:09 Відповісти
+3
Тепер все буде працювати за двома тарифами-включена камера і виключена
показати весь коментар
21.05.2025 18:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не поможет...
показати весь коментар
21.05.2025 17:46 Відповісти
Мені цікаво, чому у всієї поліції це «маст-хев», а тут, коли потік величезних бабок і просто необхідне не те, що боді камери, а ще трьох пітбулів-спостерігачів, то тільки «пілотний проект»...
показати весь коментар
22.05.2025 01:28 Відповісти
Шоби ні адна мзда нє прошла мімо рук Єрмака!
показати весь коментар
21.05.2025 17:48 Відповісти
Чую нову схему на закупівлі бодікамер.
показати весь коментар
21.05.2025 17:51 Відповісти
Я вважаю що тiлокамери будуть працювати краще чим бодiкамери.
показати весь коментар
21.05.2025 17:55 Відповісти
Бодікамери будуть з Wi-Fi - щоб лечше крипту калимити
показати весь коментар
21.05.2025 17:58 Відповісти
Всім камери на тіло, але тільки не тіло в камеру. От воно й не працює.
показати весь коментар
21.05.2025 17:58 Відповісти
ТЦКунів також зобов'язали носити камери, щось воно не допомагає.
показати весь коментар
21.05.2025 18:07 Відповісти
Ухилянт?
показати весь коментар
21.05.2025 19:09 Відповісти
тцкун?
показати весь коментар
21.05.2025 20:36 Відповісти
Ти, гандоне, не подумав ким замінити тих хто три роки на війні, з купою поранень і болячок захищає сраки таких підарів як ти? Може вони також хочуть відпочити, хочуть до сім'ї?
показати весь коментар
21.05.2025 20:46 Відповісти
Це вже три роки як не війна, а заробіток для одних та рабство для інших.
Хай відступають до Києва, або помирають мовчки.
показати весь коментар
21.05.2025 20:58 Відповісти
Падло!
показати весь коментар
21.05.2025 21:39 Відповісти
Послухай но хлопче, коли познімали єдиного адекватного головкома і замість нього назначили іншого*, коли познімали більшість адекватних генералів, коли познімали величезну кількість розумних комбригів та комбатів, коли йде тотальне розкрадання військового бюджету по будь-якій позиції починаючи шкарпетками закінчуючи передовим озброєнням, коли йде таке саме тотальне розкрадання бюджету на фортифікаціях та укріпленнях, коли мобілізація провидиться не за правилами лотереї по коду ІПН, а по принципу - немаєш грошей - іди воюй, коли політичне командуваня ставить дибільні задачі на кшталт курської афери, де замість рейду командування вирішило щось там обміняти, і бачучи це люди мають сліпо продовжувати вірити та йти воювати й помирати?
Вибачай, але ідейні патріоти закінчились. А ті, хто залишились, не підуть забиватись в таких умовах. Або війна для всіх, або звалять нахрін до Швейцарії.

*

https://www.instagram.com/butusov_plus/

butusov_plus


Виявляється, що оточення українських військ у Дебальцево, їх подальший прорив і значні втрати особового складу та техніки - «одна з найвидатніших бойових операцій після Другої світової війни». Принаймні, так стверджує Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який, власне, 10 років тому командував цією операцією.
показати весь коментар
21.05.2025 21:54 Відповісти
Тцкунами не подумав помiняти, гандоне? Звiсно не думав, ты же не хочеш на вiйну
показати весь коментар
22.05.2025 01:26 Відповісти
А як же ж бідні митники харчуватись теперка будуть?
показати весь коментар
21.05.2025 18:09 Відповісти
Як і раніше,в кожного контрика є свій митник,який знає його зміну таксу ітд. і телефони ніхто не відміняв.
показати весь коментар
21.05.2025 20:06 Відповісти
Тепер все буде працювати за двома тарифами-включена камера і виключена
показати весь коментар
21.05.2025 18:11 Відповісти
Інколи камери не будцть вмикатися. Закупляють камери на откатах
показати весь коментар
21.05.2025 18:27 Відповісти
Я так розумію - це щоб рядовим митникам стало важче крисить бабло. Всі знають, що жоден бус не проскочить повз кордон, не заплативши мінімум 500 грн. (якщо нічого не везе)). А якщо везе - то автоматично і "везе" митнику... А сховати купюру поза полем зору камери швидко навчаться...
показати весь коментар
21.05.2025 18:31 Відповісти
я так розумію, що єдина реальна користь, яку принесуть ці камери, - це прибуток постачальнику!! враховуючи специфіку покупця, для постачальника це буде джек-пот.
показати весь коментар
21.05.2025 18:32 Відповісти
Імітація діяльності - заробіток на закупівлі камер і показові сюжети на марафоні про перших двох затриманих на хабарі в 20$ митників, а потім буденна робота з збільшеними тарифами за ризик
показати весь коментар
21.05.2025 22:26 Відповісти
Потрібно просто зробити спільні з поляками догляди авто і спільну базу товарів ,які проходять через кордон
показати весь коментар
21.05.2025 22:42 Відповісти
Тільки сьогодні камери зявляться??? ))) Що ж таке трапилося??? всі вже нахавалися красти безбожно?? там все одно буде можливість обкрадати Україну під час війни..Розстріли і тільки розстріли цих недоістот можуть наповнити бюджет України, а по іншому то 30 років наповнюються бюджети партій. які мають шанс призначити на митницю свого гасподаря ..а подопічні також хочуть в золоті пожити.. то святе..
показати весь коментар
22.05.2025 08:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 