Найбільшу ділянку "Земельного банку" передали в суборенду на 14 років

Земельну ділянку площею 3,97 тис. гектарів в Устинівській громаді Кіровоградської області передали в користування на 14 років. Переможець підписав договір суборенди з ТОВ "Державний земельний банк" та сплатив повну річну суборендну ставку в розмірі 78,6 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Віддаючи землю в суборенду, держава сприяє розвитку економіки держави і тих регіонів, де працює бізнес. Це податки, нові робочі місця, розвиток конкурентного бізнес-середовища. Кошти, що платять суборендарі, надходять у держбюджет, а податки від суборенди спрямовують в державний та місцевий бюджети. За підсумками останніх торгів вартість ділянки зросла майже в п'ять разів порівняно з початковою і разом із ПДВ склала 19 803 грн за гектар", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Аукціон з суборенди найбільшої ділянки відбувся у системі "Прозорро.Продажі". Його проводили тричі – попередні переможці відмовлялися від підписання договору, не оцінивши свої фінансові можливості.

Третя спроба завершилася успішно — з підписанням угоди та сплатою повної річної суми суборендної плати.

У Мінекономіки нагадали, що за підсумками першого півріччя онлайн-аукціонів "Земельного банку" до бюджету надійшло майже 600 млн грн.

Що таке "Земельний банк"

7 вересня минулого року Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбулия 1 жовтня.

Як зауважили в Міністерстві економіки, держава є найбільшим власником землі сільгосппризначення і має у своєму розпорядженні 806 тис. га. Відтак, за умови ефективного надання їх в оренду на тривалий період держбюджет зможе щорічно поповнюватися гарантованими 8 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.