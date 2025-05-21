У "Дії" запускають першу платну послугу. Як це працюватиме та скільки коштуватиме?

У "Дії" запускають першу платну послугу: мультишеринг документів – з 1 червня цього року можна буде отримати всі документи від клієнта за кілька кліків.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що ця послуга буде платною для бізнесу, але повністю безкоштовною для клієнтів, які надсилають документи.

"Із 1 червня українцям не треба по декілька разів окремо надсилати кожен документ – завдяки мультишерингу весь пакет пошериться за один раз", – розповів Федоров.

Працюватиме це наступним чином:

клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном із "Дією",

обирає документи, які хоче надіслати,

засвідчує запит "Дія.Підписом".

За раз користувач може пошерити всі документи – від паспорта до диплома.

"Якщо бракує якогось документа для отримання вашої послуги – бізнес отримає наявні, а про недостатні повідомить система", – додав Федоров.

Щоб під'єднати послугу, треба налаштувати або оновити інтеграцію з "Дією".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що першим платним сервісом у застосунку "Дія" стане шеринг документів для банків, відповідні зміни набудуть чинності вже з 1 червня. Водночас у майбутньому буде ще два платні сервіси – "Дія.Підпис" і Diia.OAuth.

За підключення до сервісу фінансові установи сплачуватимуть одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.