У "Дії" запускають першу платну послугу. Як це працюватиме та скільки коштуватиме?
У "Дії" запускають першу платну послугу: мультишеринг документів – з 1 червня цього року можна буде отримати всі документи від клієнта за кілька кліків.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зауважив, що ця послуга буде платною для бізнесу, але повністю безкоштовною для клієнтів, які надсилають документи.
"Із 1 червня українцям не треба по декілька разів окремо надсилати кожен документ – завдяки мультишерингу весь пакет пошериться за один раз", – розповів Федоров.
Працюватиме це наступним чином:
- клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном із "Дією",
- обирає документи, які хоче надіслати,
- засвідчує запит "Дія.Підписом".
За раз користувач може пошерити всі документи – від паспорта до диплома.
"Якщо бракує якогось документа для отримання вашої послуги – бізнес отримає наявні, а про недостатні повідомить система", – додав Федоров.
Щоб під'єднати послугу, треба налаштувати або оновити інтеграцію з "Дією".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що першим платним сервісом у застосунку "Дія" стане шеринг документів для банків, відповідні зміни набудуть чинності вже з 1 червня. Водночас у майбутньому буде ще два платні сервіси – "Дія.Підпис" і Diia.OAuth.
За підключення до сервісу фінансові установи сплачуватимуть одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.
