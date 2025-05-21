БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У "Дії" запускають першу платну послугу. Як це працюватиме та скільки коштуватиме?

У

У "Дії" запускають першу платну послугу: мультишеринг документів – з 1 червня цього року можна буде отримати всі документи від клієнта за кілька кліків.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що ця послуга буде платною для бізнесу, але повністю безкоштовною для клієнтів, які надсилають документи.

"Із 1 червня українцям не треба по декілька разів окремо надсилати кожен документ – завдяки мультишерингу весь пакет пошериться за один раз", – розповів Федоров.

Працюватиме це наступним чином:

  • клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном із "Дією",
  • обирає документи, які хоче надіслати,
  • засвідчує запит "Дія.Підписом".

За раз користувач може пошерити всі документи – від паспорта до диплома.

"Якщо бракує якогось документа для отримання вашої послуги – бізнес отримає наявні, а про недостатні повідомить система", – додав Федоров.

Щоб під'єднати послугу, треба налаштувати або оновити інтеграцію з "Дією".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що першим платним сервісом у застосунку "Дія" стане шеринг документів для банків, відповідні зміни набудуть чинності вже з 1 червня. Водночас у майбутньому буде ще два платні сервіси – "Дія.Підпис" і Diia.OAuth.

За підключення до сервісу фінансові установи сплачуватимуть одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.

показати весь коментар
Якось кацапи бахвалялися, що отримали доступ до бази шлюбів українських користувачів через Дію. Це підтвердили в США під час власного розслідування. Зараз настала черга інших документів - прямісенько до кацапів.
показати весь коментар
21.05.2025 18:32 Відповісти
Рекламу ще треба додати, повій, казино і наркотків.
показати весь коментар
21.05.2025 20:44 Відповісти
показати весь коментар
ДиҐіталізована.
показати весь коментар
21.05.2025 18:53 Відповісти
показати весь коментар
"першу платну"?! тобто зелені підари вважають, що вимога купівлі квитків на потяги закордон - це по факту не монополія для одержання фінансового зиску?!
показати весь коментар
21.05.2025 18:36 Відповісти
що андхрюша барижив квитками?? Так купуй як раніше тільки через касу
показати весь коментар
21.05.2025 21:11 Відповісти
щоби не перебувати поряд із таким тупим бидлом, як ти, пересуваюся винятково на авто...
показати весь коментар
21.05.2025 21:56 Відповісти
Йой, діджиталізаційно як. І потужно. Все для наріду, ага.
показати весь коментар
21.05.2025 18:45 Відповісти
це ж потрібно в вік тенологій бути такими дебіламі.....нам мабуть пороблено...
показати весь коментар
21.05.2025 18:54 Відповісти
показати весь коментар
Питання, кому належить ДІя?
Яке відношення до ДІЇ має Україна, як держава.
Завтра, як із ХЕЛСІ з'ясується що це приватна шашка. І всі даннні людей і бізнесу давно злиті в рф
показати весь коментар
22.05.2025 00:18 Відповісти

