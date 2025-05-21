Черкаський "Азот" відновив виробництво добрив, зупинене після атаки "шахедів" на газову інфраструктуру

ПАТ "Азот" відновило виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки три тижні тому через проблеми із постачанням газу, що виникли внаслідок атаки шахедів на газову інфраструктуру міста Черкаси.

Наразі ключові цехи підприємства вже вивели на планову потужність, повідомляє пресслужба азотного холдингу Ostchem, до складу якого входить підприємство.

Зокрема, відновлено роботу цеху аміаку А-3 (потужністю 900 тонн на добу) та цеху з виробництва карбаміду М-2 (1100 тонн на добу). Упродовж кількох днів також заплановано запуск цеху М-5 (неконцентрована азотна кислота) та цеху М-9 (аміачна селітра) для виготовлення КАС.

"Роботи з відновлення велися цілодобово. Нам вдалося перезапустити підприємства та вивести ключові цехи на планову потужність після того, як газову інфраструктуру було відновлено. Підприємство повністю забезпечене необхідним газом для виробництва добрив та продовжує постачання добрив. Попри вимушену зупинку, завод на 100% виконає свої зобов'язання", – пообіцяв голова правління "Азоту" Віталій Скляров.

Як повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників на Черкащину суттєвих пошкоджень зазнав об'єкт газової інфраструктури, через що близько 117 тисяч споживачів кілька діб залишалися без газу.

У березні відновив роботу "Рівнеазот", що також входить до азотного холдингу Ostchem Дмитра Фірташа. Це підприємство зупинилося у лютому через суттєві перебої в постачанні електроенергії.