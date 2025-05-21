МХП Косюка збільшив квартальний прибуток удвічі. Ціни на курятину в Україні зросли

Найбільший в Україні виробник курятини – агрохолдинг МХП Юрія Косюка – завершив перший квартал 2025 року з чистим прибутком у розмірі $32 млн, що вдвічі більше, ніж за перших три місяці минулого року.

Виторг компанії у звітному періоді зріс на 8% – до $779 млн, свідчать дані квартальної звітності агрохолдингу.

Збільшення чистого прибутку удвічі в МХП пояснюють відображенням прибутку від курсової різниці у розмірі $13 млн, порівняно зі збитком у розмірі $40 млн у першому кварталі 2024 року.

Зокрема, у сегменті птахівництва виторг у першому кварталі 2025 року зріс на 6% – до $421 млн.

При цьому обсяг виробництва м'яса птиці в Україні залишився стабільним у річному обчисленні на рівні 180,87 тис. тонн, а обсяги виробництва на фабриках Perutnina Ptuj у Європі зросли на 4% – до 35,27 тис. тонн. Експорт м'яса птиці з України залишився стабільним і становив 97,23 тис. тонн.

Водночас середня відпускна ціна на м'ясо птиці МХП Україні зросла на 10% у річному обчисленні – до $2,18 за кг (без ПДВ), а на Perutnina Ptuj залишилася майже на тому ж рівні (3,55 євро за кг).

Операції з виробництва рослинних олій принесли МХП у першому кварталі $119 млн виторгу, що відповідає показникам аналогічного періоду минулого року.

Виторг від торгівлі іншими сільськогосподарськими культурами зріс 33% у річному обчисленні – до $92 млн.

Європейський операційний сегмент МХП забезпечив $147 млн ​виторгу, що на 8% більше, порівняно з першим кварталом минулого року.

Як повідомлялося, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанції. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.