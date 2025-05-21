БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Легалізація ГМО: Кабмін затвердив порядок реєстрації генетично модифікованих організмів

Кабмін затвердив порядок реєстрації ГМО

Кабінет Міністрів затвердив низку підзаконних актів, які мають врегулювати порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів (ГМО) та її припинення.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у середу, 21 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, затверджено:

  • Порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів;
  • Порядок призупинення державної реєстрації генетично модифікованих організмів;
  • Порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • форму заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • форму заяви про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • вимоги до заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.

Мельничук уточнив, що всі ці акти наберуть чинності одночасно із законом "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції", тобто у вересні 2026 року.

Читайте також: Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни

Водночас, за рішенням уряду, тоді ж втратять чинність постанови Кабміну №808 від 23 липня 2009 року "Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин" та №919 від від 12 жовтня 2010 року "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

Як повідомлялося, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО в Україні, він набуде чинності у вересні 2026 року. Зокрема, закон встановлює правила та процедури для маркування, розміщення на ринку, моніторингу, перевезення, зберігання та утилізації ГМО та ГМ-продукції. 

У вересні 2026 року в Україні має запрацювати реєстр генетично модифікованих організмів (ГМО), відповідну постанову Кабмін затвердив у квітні.

Генетично модифікованих організмів. Це про кого? Безугла, Стефанчук, Умєров, Татаров? Їх багато. Не зрозуміло про кого справа.
показати весь коментар
21.05.2025 18:57 Відповісти
БЛИН! З ЯЗИКА ЗНЯЛИ!
показати весь коментар
21.05.2025 19:17 Відповісти
💯! Ця х.ня легалізувала себе, бо вони не люди!
показати весь коментар
21.05.2025 21:43 Відповісти
ця влада прийняла все погане що тільки можна
показати весь коментар
21.05.2025 19:37 Відповісти

