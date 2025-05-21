Легалізація ГМО: Кабмін затвердив порядок реєстрації генетично модифікованих організмів

Кабінет Міністрів затвердив низку підзаконних актів, які мають врегулювати порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів (ГМО) та її припинення.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у середу, 21 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, затверджено:

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів;

Порядок призупинення державної реєстрації генетично модифікованих організмів;

Порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

форму заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

форму заяви про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

вимоги до заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.

Мельничук уточнив, що всі ці акти наберуть чинності одночасно із законом "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції", тобто у вересні 2026 року.

Водночас, за рішенням уряду, тоді ж втратять чинність постанови Кабміну №808 від 23 липня 2009 року "Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин" та №919 від від 12 жовтня 2010 року "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

Як повідомлялося, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО в Україні, він набуде чинності у вересні 2026 року. Зокрема, закон встановлює правила та процедури для маркування, розміщення на ринку, моніторингу, перевезення, зберігання та утилізації ГМО та ГМ-продукції.

У вересні 2026 року в Україні має запрацювати реєстр генетично модифікованих організмів (ГМО), відповідну постанову Кабмін затвердив у квітні.