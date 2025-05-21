70% італійських компаній продовжили роботу в Росії після початку повномасштабної війни

70% італійських компаній продовжили вести бізнес у Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році та запровадження масштабних санкцій проти Росії.

Про це повідомив президент Італо-Російської торгової палати Вінченцо Трані, передає The Moscow Times.

"Було дуже важко ухвалювати рішення швидко, і багато італійських компаній намагалися не ухвалювати його, а відкласти. Ті, хто вирішив залишитися, адаптувалися до нової реальності, намагаються закривати ризики, генеруючи більше доходу", – розповів Трані.

За його словами, свої російські підрозділи в 2022 році звернула кожна третя компанія з Італії, яка була присутня в країні. Італійський бізнес в основному працював у РФ в аграрному секторі, у сфері обладнання, харчової промисловості, а також у автомобільній галузі.

Рішення про вихід із Росії ухвалювали переважно фірми з невеликою часткою обороту в РФ чи держкомпанії, а також бізнес, продукція якого потрапила під обмеження санкцій.

Трані зазначив, що компанії, які пішли з Росії, "постраждали дуже сильно", але ті, хто залишився "чекати кращого", зараз теж задаються питанням, чи варто далі бути присутнім у РФ.

За словами Трані, італійські компанії, на відміну від німецьких та французьких, виходили з РФ на інших умовах. Інвестиції більшості великих німецьких компаній у Росію були забезпечені державною страховкою Hermes, яка покриває ризики для бізнесу на території країн СНД. Відповідно вони змогли отримати компенсації від держави.

"А італійські компанії пішли без компенсації. Рішення про вихід із ринку могло дати жахливий ефект перед інвесторами та партнерами – тому більшість італійських компаній і вирішили залишитися", – пояснив Трані.

Як повідомлялося, 27 березня італійський виробник побутової техніки Ariston першим із західних компаній оголосив про повернення до Росії – він відновив контроль над своєю "дочкою" "Аристон Термо Русь". В Ariston підкреслили, що продовжать роботу в РФ, дотримуючись санкцій, що діють.

У серпні 2023 року повідомлялося, що російська влада вимагає від компаній, які намагаються піти з Росії, все більших знижок при продажі активів.

Раніше Москва вимагала від продавців дисконту на рівні 50% від оцінки активу, а також сплати внеску до російського бюджету у розмірі не менше 10% ціни, але пізніше російська влада почала вимагати додаткових знижок.

Нагадаємо, до того Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.