У Києві протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони міста. Що нею передбачено?

У Києві протягом року реформа системи розміщення МАФів пошириться на всі райони столиці. Право орендувати землю комунальної власності для розташування малих архітектурних форм надаватиметься на відкритих конкурсах у системі "Prozorro. Продажі".

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з підприємцями – переможцями електронних аукціонів у Печерському районі.

"Тимчасові споруди мають відповідати затвердженим архетипам, що розроблені з урахуванням вимог до сучасного зовнішнього вигляду, безпеки і впорядкованості міського простору. Через відкриті аукціони підприємці отримують можливість легально розміщувати засоби торгівлі, поштомати, вендингові апарати, електрозарядні станції, водомати, платіжні термінали самообслуговування", – пояснив Кличко.

Найвища місячна вартість оренди зафіксована по локації на вул. Бастіонній – 203 тис. грн без ПДВ.

Наразі готується наступний етап аукціонів у Оболонському районі, а протягом року реформа має охопити всі райони Києва, додав Кличко.

"Система відкритої оренди комунальних локацій через Prozorro. Продажі, яку впроваджує столиця, покликана забезпечити чесну конкуренцію, зручні умови для розвитку бізнесу та збільшення надходжень до міського бюджету. А також допоможе впорядкувати міське середовище", – зазначив мер Києва.

Як повідомлялося, в квітні в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води в Києві.