Україна за рік отримала 2 мільярди з продажу санкційного майна. Який лот був найдорожчим

Україна за рік отримала 2 мільярди з продажу санкційного майна. Який лот був найдорожчим

Держава отримала понад 2 млрд грн за рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що організатором торгів є Фонд держмайна, а всі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі.

Серед проданих лотів:

  • квартира та каменеобробне підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо,
  • квартира та агрокомпанія "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова,
  • завод з виробництва упаковки "ПентоПак" російсько-грецького олігарха Івана Саввіді,
  • газобетонний завод "Аерок" російського олігарха Андрія Молчанова.

Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок: за нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн.

Водночас найбільший попит мала конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося 9 учасників.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон із продажу колишнього головного офісу "Сбєрбанку" в Києві. Його придбало одне з державних підприємств за 916 млн грн.

