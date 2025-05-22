Україна за рік отримала 2 мільярди з продажу санкційного майна. Який лот був найдорожчим
Держава отримала понад 2 млрд грн за рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що організатором торгів є Фонд держмайна, а всі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
За цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі.
Серед проданих лотів:
- квартира та каменеобробне підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо,
- квартира та агрокомпанія "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова,
- завод з виробництва упаковки "ПентоПак" російсько-грецького олігарха Івана Саввіді,
- газобетонний завод "Аерок" російського олігарха Андрія Молчанова.
Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок: за нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн.
Водночас найбільший попит мала конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося 9 учасників.
Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон із продажу колишнього головного офісу "Сбєрбанку" в Києві. Його придбало одне з державних підприємств за 916 млн грн.
