Кабмін дозволив переселенцям та мешканцям окупованих територіях отримувати пенсію у будь-якому банку

Кабінет Міністрів реалізував низку змін для спрощення отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації для забезпечення безперебійних виплат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що це стосується громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території, українців, які проживають безпосередньо на ТОТ, та тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.

Однією з ключових змін є розширення можливостей отримання пенсій для українців, які виїхали з окупації та проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ.

Відтепер вони можуть отримувати пенсію у будь-якому уповноваженому банку, а не лише в "Ощадбанку". Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.

У Мінсоцполітики наголосили, що отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти"/з доставкою додому. Змінити банк можна одним із способів: особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на півроку.

Важливо, що для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов'язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони не одержують пенсію від Російської Федерації. Це здійснюється в заяві про призначення/поновлення/продовження виплати пенсії або в заяві в довільній формі.

Як повідомлялося, пенсійні кошти, нараховані пенсіонерам, які мали статус внутрішніх переселенців до повномасштабного вторгнення України у 2022 році та з якими тривалий час немає зв’язку, переведуть з "Ощадбанку" до Пенсійного фонду.