Велика Британія закликає G7 знизити граничну ціну на російську нафту

Велика Британія закликала країни "Великої сімки" (G7) домовитися про зниження граничної ціни на російську нафту задля тиску на Володимира Путіна з метою припинення війни Росії в Україні.

Про це пише Bloomberg, із посиланням на Міністерство фінансів країни, передає Укрінформ.

"Тиск на російську воєнну машину потрібен зараз більше, ніж будь-коли. Путін не зміг щиро відповісти на пропозицію Зеленського про пряму зустріч і спроби посередництва у припиненні незаконної та жорстокої війни", - йдеться у заяві відомства.

Раніше канцлерка скарбниці Рейчел Рівз головувала на засіданні щодо України під час зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді. На засіданні вона заявила, що зараз сприятливий час "для зниження верхньої межі ціни на російську нафту в $60". Вона також "закликала союзників по Групі семи бути об'єднаними для забезпечення справедливого і тривалого миру".

Країни G7 вивчають шляхи посилення верхньої межі ціни, щоб обмежити можливості РФ фінансувати війну. Зараз поріг встановлено на рівні $60. За правилами західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту з Росії лише тоді, коли вона купується за ціною, нижчою за поріг.

Росія відреагувала на обмеження цін і ембарго США і ЄС на імпорт більшої частини російської нафти, створивши "тіньовий флот" танкерів, часто з невідомими страховиками і власниками, який перевозить нафту на нові ринки, переважно в Азію. Це допомагає Росії обходити санкції.

Обмеження ціни спочатку мало скоротити доходи, які Росія отримує від продажу нафти, і водночас утримати світові ціни на нафту від стрімкого зростання. Оскільки ціни на нафту падають на тлі прогнозів про глобальний профіцит у 2025 році, союзники України готові до більш агресивних дій, зазначає видання.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс раніше заявив, що Євросоюз запропонує країнам "Великої сімки" (G7) знизити граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Він не уточнив, наскільки саме ЄС хотів би знизити граничну ціну. Однак, за даними агентства Reuters, Євросоюз запропонує зменшити її із нинішніх $60 до $50 за барель.

Однак через падіння світових цін середня ціна російських сортів нафти Urals та ESPO на початку травня знижувалася до $49 за барель.

Через падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, російський уряд підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною.

Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.

Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.