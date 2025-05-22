У Податковій службі заявили про зростання надходжень від "податку на Google"

Упродовж першого кварталу 2025 року нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили до бюджету 39,6 млн євро та $43,4 млн податку на додану вартість. Загалом у гривневому еквіваленті це становить понад 3,5 млрд грн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

"Це +9,5 млн євро та +$8,9 млн, порівняно з цим же періодом минулого року. На сьогодні відповідні звіти подала 121 особа", – зазначив він.

За його словами, кількість зареєстрованих платників "податку на Google" за перший кваратл зросла на 26 нових учасників. Наразі в Україні зареєстровані вже 136 компаній-нерезидентів як платники ПДВ.

Найбільше надходжень бюджет тримав від Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інших.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідмляв, що за підсумками 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили податкових зобов’язань (ПДВ, так званий "податок на Google") на 11,2 млрд грн. Це майже вчетверо перевищило початково заплановану суму.

Що таке "податок на Google"

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.