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Новини
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Падіння ВВП та експорту майже на 100 мільярдів: Державні аналітики оцінили наслідки підвищення вантажного тарифу "Укрзалізниці"

Економіка втратить 1,2% ВВП та 3% експорту через підвищення тарифів

Ініціатива "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% може призвести до зниження українського ВВП на 1,18%, або 95,8 млрд грн, а також падіння експорту майже на 3%, або 97,8 млрд грн.

Про це свідчить дослідження, підготоване аналітиками держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза", інформує промисловий портал GMK Center.

З урахуванням частки інфраструктурної складової у залізничному тарифі, його підвищення на 37% призведе до зростання вартості залізничних вантажоперевезень різних видів продукції на 26-31%, підрахували експерти.

Окрім того, індексація тарифів "Укрзалізниці" спричинить зменшення обсягів перевезень на 27 млн тонн на рік та зниження виробництва на 23 млн тонн різної продукції.

Серед секторів економіки найбільше падіння обсягів виробництва буде у добуванні металевих руд (-5,38%, або -30,8 млрд грн) та металургії (-6,9%, або -63,6 млрд грн). Також значним буде падіння випуску продукції у сфері торгівлі (-0,96%, або -21,5 млрд грн) та транспорту (-1,02%, або -10,0 млрд грн).

За оцінками "Укрпромзовнішекспертизи", найбільше постраждають металургія (-6,9%), гірничодобувна промисловість (-5,3%) та виробництво будматеріалів (-4,2%). Зокрема, це стосується вугілля (постачання на ТЕС), залізорудної сировини (постачання на меткомбінати), мінбудматеріалів та цементу (міжрегіональні перевезення), а також експортних перевезень.

Аналітики прогнозують, що через зростання тарифів українські виробники, за можливості, переорієнтуються на автотранспорт, однак для основної частини продукції залізниця є безальтернативною, або її замінність обмежена – альтернатива підходить для перевезень зерна, лісоматеріалів і нафтопродуктів. Своєю чергою перехід бізнесу на автотранспорт створить додаткове навантаження на логістичну інфраструктуру країни.

З огляду на це експерти пропонують розглянути альтернативні варіанти компенсації збитків, зокрема державну субсидію, продаж непрофільних активів або перегляд податкового навантаження, щоб зменшити негативний вплив на економіку у випадку підвищення тарифів.

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Як повідомлялося, раніше заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що уряд працює над оновленням національної Експортної стратегії, йдеться про нарощування експорту до $77 мільярдів на рік.

У свою чергу президент Українського комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов заявив, що для такого зростання виробництва мають бути заморожені тарифи держмонополій на електроенергію, газ та залізничні перевезення. Адже якщо підприємства втратять конкурентні переваги, це призведе до скорочення виробництва, закриття підприємств і втрати податкових надходжень.

Автор: 

ВВП (1156) тарифи (1317) Укрзалізниця (4800) експорт (3856) Новини компаній (3406) Підвищення тарифів (249)


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підстрижіть гусей ще раз,вони хоч схудли але ще рухаються....
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22.05.2025 14:09 Відповісти
А хто оплатив це "дослідження"? Мабуть ті, хто спить і бачить, що залізниця їх олігархічні сраки (вантажі) возитиме безкоштовно.
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22.05.2025 14:37 Відповісти
Чому українські підприємства мають мати переваги за рахунок послуг державної УЗ. А які тарифи на такі ж послуги в Польщі чи Румунії?
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22.05.2025 14:47 Відповісти
А хто керує Укрзалізницею? Мабудь ставленик єрмака або гетьманцева, бо такі збитки планують!
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22.05.2025 15:45 Відповісти
Це дослідження маніпулює цифрами! Якщо тариф на перевезення руди з Кривого рогу до Кошіце грубо 100$, від Чопа до Кошіце 140 км, а від Чопа до КрРогу 900. Різниця в тарифах більше як в 10 раз(в бік Словаків), то підняття тарифів на 37% збільшить транспортний тариф на 1т вантажу аж на 7%!!! А враховуючи що тарифна складова в собівартості руди 2,5-4,0% то собівартість руди збільшиться аж на космічні 0,3%!!!
А скільки галасу!
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23.05.2025 11:09 Відповісти
Навпаки, якщо піднімуться тарифи то більше коштів зможуть оподаткувати та наповниться бюджет!!!
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23.05.2025 11:12 Відповісти
Працююю на залізниці. Обнагліли!!! Заставили усіх працівників написати в травні за власний рахунок усіх- і тих що в зміні. Там у рядових і так зарплата мізерна і робота чорна- ще і за власний рахунок відправили. Правління отримують мільйонні зарплати з преміями!!! За що!!!
Перегляньте оплату праці у верхівці - познімайте ці премії і знайдуться вільні кошти!!!!
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23.05.2025 16:18 Відповісти

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