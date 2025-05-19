"Укрзалізниця" просить 4,3 мільярда дотацій з держбюджету на перевезення пасажирів

Державна "Укрзалізниця" звернулася до уряду з проханням виділити 4,3 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на відшкодування збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах.

Про це йдеться у тексті фінансового звіту компанії за 2024 рік, передає Інтерфакс-Україна.

"У рамках пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового стану товариством спільно з Міністерством розвитку громад та територій України направлено звернення на адресу прем’єр-міністра щодо погодження відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах, на суму 4,3 млрд грн за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", – йдеться у документі.

У звіті зазначається, що наразі це питання опрацьовується спільно з Мінекономіки та Мінфіном, а ухвалення остаточного рішення очікується у травні 2025 року.

Згідно із документом, "Укрзалізниця" у 2024 році збільшила виторг на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток у сумі 2,71 млрд грн після чистого прибутку на 5,04 млрд грн у 2023 році.

За 2024 рік винагороди правлінню АТ "Укрзалізниця" складалися, в основному, із заробітної плати та відповідних нарахувань та становили 54,74 млн грн (48,23 млн грн у 2023 ріці). Винагорода членам наглядової ради у 2024 році становила 21,28 млн грн (21,52 млн грн у 2023 році).

Витрати "Укрзалізниці" на електроенергію у 2024 році зросли з 10,56 млрд грн до 16,97 млрд, а на пальне, навпаки, скоротилися з 10,27 млрд до 8,67 млрд грн.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" є найбільшим роботодавцем України – в компанії працює 178 616 працівників, свідчать підрахунки "Опендатабот". Утім, за минулий рік компанія втратила понад 9 тисяч працівників – штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тисячі працівників.