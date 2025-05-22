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Новини
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"Укрнафта" оголосила про початок робіт на Олеській площі. Раніше там планувала видобувати газ американська Chevron

ПАТ "Укрнафта" розпочинає пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці "Олеська" у Львівській та Івано-Франківській областях.

Компанія вже отримала від Державної служби геології та надр спецдозвіл на користування надрами в межах цієї ділянки, повідомляє пресслужба "Укрнафти".

В компанії зауважили, що на Олеській площі очікується відкриття як традиційних покладів нафти та газу, так і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів).

"Отже, успішна розвідка та подальша розробка може означати старт видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні", – зазначається у повідомленні.

Крім того, розробка нової ділянки дозволить суттєво наростити ресурсну базу компанії: до наявних 2125 квадратних кілометрів площі родовищ додається 6324 квадратних кілометрів нової площі з ресурсами нафти і газу.

В "Укрнафті" і додали, що компанія вже має всі необхідні технологічні об'єкти поряд з Олеською площею, що дозволить ефективно там працювати.

"Освоєння нової площі забезпечить стабільні надходження до державного бюджету від майбутнього видобутку. Активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів дозволить менше залежати від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця у Львівській та Івано-Франківській областях", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у травні "Укрнафта" стала стороною угоди про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України", та дочірньої компанії американського нафтового гіганта Chevron.

На початку квітня Кабмін надав згоду на передачу 100% прав та обов’язків ТОВ "Надра Олеська" щодо цієї ділянки на користь ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо, раніше ділянку Олеська планувала розробляти американська компанія Chevron.

У 2013 році держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеськоій площі.

Українською стороною УРП з розробки Олеської площі виступало ТОВ "Надра Олеська", яка є спільним підприємством державної НАК "Надра України" (частка в СП – 90%) і ТОВ "СПК-Геосервіс" (частка – 10%).

Проте після початку війни РФ з Україною у 2014 році Chevron вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі, так і не підписавши операційну угоду. А у липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

У травні 2023 року Міністерство енергетики зазначало, що повномасштабне російське вторгнення призвело до призупинення майже всіх нафтогазових УРП, оскільки інвестори скористалися нормою про форс-мажор.

У червні 2024 року заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що в Україні виконуються дві УРП з 12, сумарний видобуток вуглеводнів за якими перевищував на той час 100 млн куб. м.

Автор: 

газ (7967) видобуток (1785) Укрнафта (861) Chevron (14)


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отак от?
рудому фріку по губам?
ай яй яй.....

будь де, де взалить держава, буде розкрадено та сплюндровано!
чи, скажіть мені, чому у нас паливо таке дороге? чому газ дорожчає, кожного місяця?
а, тому що:
ПАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України.
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22.05.2025 14:25 Відповісти
Щось інвестори не заходять а втікают.Чому ж так?Бізнесняні не справляються?
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22.05.2025 14:32 Відповісти
ПАТ(путінське акціонерне товариство)) "Укрнафта" розпочинає пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці "Олеська" у Львівській та Івано-Франківській областях.(((Раніше там планувала видобувати газ американська Chevron,але бородата інвестняня і гаманець куйла в Україні.як спонсор "зеленого кварталу" не допустили американців до видобутку газу і нафти на цих потенційних нафтогазових ділянках
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22.05.2025 14:36 Відповісти
Гамериканці відмовились. Прилетить ракета, або шахед і капєц інвестиціям. А державна укрнафта нічого не боїться. Головне освоїти кошти, а там гори все факелом (газовим).
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22.05.2025 16:46 Відповісти
Та ну Клмчук ...Який хрин відмовились, якщо недавно "зепоцріоти" вороги України .підписали угоду із США посібниками куйла у війні в Україні, про українські надра...
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23.05.2025 13:56 Відповісти
Наші загадять там так, що потім крайнього не знайдеш. Та ще й сланець... бідолашні Карпати.
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22.05.2025 17:15 Відповісти
прикольно, форс-мажор тут действует, а на "зеленую энергетику", всякие лицензии на народные природные ресурсы (необходимые на передовой и в оборонке) - почему-то нет.
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22.05.2025 20:38 Відповісти

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