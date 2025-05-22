"Укрнафта" оголосила про початок робіт на Олеській площі. Раніше там планувала видобувати газ американська Chevron

ПАТ "Укрнафта" розпочинає пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці "Олеська" у Львівській та Івано-Франківській областях.

Компанія вже отримала від Державної служби геології та надр спецдозвіл на користування надрами в межах цієї ділянки, повідомляє пресслужба "Укрнафти".

В компанії зауважили, що на Олеській площі очікується відкриття як традиційних покладів нафти та газу, так і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів).

"Отже, успішна розвідка та подальша розробка може означати старт видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні", – зазначається у повідомленні.

Крім того, розробка нової ділянки дозволить суттєво наростити ресурсну базу компанії: до наявних 2125 квадратних кілометрів площі родовищ додається 6324 квадратних кілометрів нової площі з ресурсами нафти і газу.

В "Укрнафті" і додали, що компанія вже має всі необхідні технологічні об'єкти поряд з Олеською площею, що дозволить ефективно там працювати.

"Освоєння нової площі забезпечить стабільні надходження до державного бюджету від майбутнього видобутку. Активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів дозволить менше залежати від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця у Львівській та Івано-Франківській областях", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у травні "Укрнафта" стала стороною угоди про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України", та дочірньої компанії американського нафтового гіганта Chevron.

На початку квітня Кабмін надав згоду на передачу 100% прав та обов’язків ТОВ "Надра Олеська" щодо цієї ділянки на користь ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо, раніше ділянку Олеська планувала розробляти американська компанія Chevron.

У 2013 році держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеськоій площі.

Українською стороною УРП з розробки Олеської площі виступало ТОВ "Надра Олеська", яка є спільним підприємством державної НАК "Надра України" (частка в СП – 90%) і ТОВ "СПК-Геосервіс" (частка – 10%).

Проте після початку війни РФ з Україною у 2014 році Chevron вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі, так і не підписавши операційну угоду. А у липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

У травні 2023 року Міністерство енергетики зазначало, що повномасштабне російське вторгнення призвело до призупинення майже всіх нафтогазових УРП, оскільки інвестори скористалися нормою про форс-мажор.

У червні 2024 року заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що в Україні виконуються дві УРП з 12, сумарний видобуток вуглеводнів за якими перевищував на той час 100 млн куб. м.