Санкції працюють: Найбільший банк Грузії заборонив росіянам купувати предмети розкоші

Найбільший банк Грузії – Bank of Georgia (BoG) – заборонив своїм клієнтам з російським громадянством купувати предмети розкоші дорожчі, ніж 300 євро.

У банку пояснили обмеження необхідністю дотримуватися міжнародних санкцій, які забороняють постачання до Росії предметів розкоші, які дорожчі за вказану суму, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на лист банку на адресу клієнта.

Водночас BoG просить окремо зв'язатися з ним, якщо клієнт з Росії змінив резидентство.

Представник банку підтвердив запровадження таких обмежень, пояснивши це вимогою регулятора. Він уточнив, що блокування операцій з купівлі предметів розкоші на суму понад 300 євро здійснюватиметься автоматично за МСС-кодом продавця.

До цього росіяни стикалися з тим, що не могли купити предмети розкоші в бутіках Риму, Ніцци та Дубая, але такі випадки мали епізодичний характер. Тепер санкції щодо заборони на продаж предметів розкоші росіянам вперше контролюватиме банк, зазначає РБК.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз заборонив постачання до Росії автомобілів та предметів розкоші вартістю понад 300 євро. Такі товари заборонено продавати як фізичним, і юридичним особам до і "для використання у Росії". Схожу заборону також запровадили США.