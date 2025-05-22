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Новини
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Санкції працюють: Найбільший банк Грузії заборонив росіянам купувати предмети розкоші

bank of georgia

Найбільший банк Грузії – Bank of Georgia (BoG) – заборонив своїм клієнтам з російським громадянством купувати предмети розкоші дорожчі, ніж 300 євро.

У банку пояснили обмеження необхідністю дотримуватися міжнародних санкцій, які забороняють постачання до Росії предметів розкоші, які дорожчі за вказану суму, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на лист банку на адресу клієнта.

Водночас BoG просить окремо зв'язатися з ним, якщо клієнт з Росії змінив резидентство.

Представник банку підтвердив запровадження таких обмежень, пояснивши це вимогою регулятора. Він уточнив, що блокування операцій з купівлі предметів розкоші на суму понад 300 євро здійснюватиметься автоматично за МСС-кодом продавця.

До цього росіяни стикалися з тим, що не могли купити предмети розкоші в бутіках Риму, Ніцци та Дубая, але такі випадки мали епізодичний характер. Тепер санкції щодо заборони на продаж предметів розкоші росіянам вперше контролюватиме банк, зазначає РБК.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз заборонив постачання до Росії автомобілів та предметів розкоші вартістю понад 300 євро. Такі товари заборонено продавати як фізичним, і юридичним особам до і "для використання у Росії". Схожу заборону також запровадили США.

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банки (6993) Грузія (269) росія (14360) санкції (4459)


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Це вже перемога. Тепер замість ,того щоб купити золотий унітаз багатий москаль купить шахєд
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22.05.2025 15:07 Відповісти
не смішно, багатий кацап краще спалить гроші чим дасть їх на допомогу іншим кацапам
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22.05.2025 19:02 Відповісти
Хоч би не позорились з такими новинами.....
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22.05.2025 16:12 Відповісти
Я в а-ує!
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22.05.2025 19:00 Відповісти
А можна частинами по 300 євро.
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23.05.2025 13:23 Відповісти

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