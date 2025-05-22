Грузія повністю заборонила росіянам і білорусам вивозити автомобілі з країни

Грузія з 15 травня ввела для громадян Росії та Білорусі повну заборону на вивезення з країни легкових автомобілів та спецтехніки.

Про це повідомили в Агентстві сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ Грузії, передає The Moscow Times.

Як пояснили у грузинському відомстві, ще до нових правил реекспорт у напрямку Росії та Білорусі вже було заборонено. Однак раніше не діяли обмеження для громадян Росії та Білорусі під час вивезення техніки до третіх країн. Із 15 травня умови змінилися.

"Реекспорт чи експорт у Росію та Білорусь і раніше не здійснювався. Але тепер, починаючи з 15 травня, громадяни Росії та Білорусі, навіть якщо вони мають реєстрацію в Грузії, не можуть займатися реекспортом взагалі – ні в ці країни, ні в якісь інші", – сказано в повідомленні сервісного Агентства МВС Грузії.

При цьому нові обмеження не поширюються на громадян інших держав.

Докладної інформації влада Грузії не надала, проте низка "російських джерел" пов'язує посилення грузинського регулювання із журналістським розслідуванням, опублікованим кілька місяців тому. Там стверджувалося, що кордони Грузії використовуються як "зелений коридор" для обходу міжнародних санкцій, особливо в автомобільній сфері. Незважаючи на формальні заборони, машини все одно потрапляли на територію Росії транзитом через Грузію.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року Захід почав посилювати санкції проти Росії, зокрема в автомобільній галузі. Влада Грузії також вводила обмеження. Проте обсяги торгівлі через територію країни продовжували зростати. Так, у березні 2023 року Грузія досягла десятирічного рекорду з експорту легкових автомобілів до Росії – було відправлено 13,5 тис. машин на суму $236,8 млн.

Восени 2023 року Грузія заборонила реекспорт автомобілів до Росії та Білорусі, проте оформлення транспортних засобів на громадян цих країн залишалося можливим. У результаті склалася нова схема: росіяни та білоруси купували автомобілі в Грузії, вказуючи в документах Казахстан чи Киргизстан як передбачуване місце призначення. Насправді машини часто опинялися на російському ринку.

Раніше стало відомо, що Росія продовжує обходити санкції та отримувати важку закордонну будівельну техніку через Грузію – бульдозери, екскаватори, грейдери, трактори, крани та ратраки. При цьому Грузія не виробляє будівельної та важкої техніки, а поставки через неї здійснюються із західних країн.

До того повідомлялося, що металообробні центри Hyundai Wia, які завозилися до Казахстану нібито для внутрішнього споживання, насправді в обхід санкцій доставляли до Росії.

У липні мнулого року повідомлялося, що важка техніка Caterpillar американського виробництва поставляється в Росію офіційним дилером – британською компанією Vostochnaya Technika, – попри вихід Caterpillar із Росії, а також незважаючи на американські та британські санкції.