Продовження "торгового безвізу" з ЄС вкрай важливе для української металопродукції, – "Інтерпайп"

Продовження "торгового безвізу" з Євросоюзом для української металопродукції вкрай важливе для української металургії на середньострокову перспективу.

Про це перший заступник генерального директора української промислової компанії "Інтерпайп" Денис Морозов заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, коментуючи рішення Європарламенту щодо продовження "торгового безвізу" для української металургійної продукції ще на 3 роки.

"Це тільки перший крок, оскільки ця законодавча резолюція набуде чинності після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації. Однак, це вкрай важливе рішення для української металургії на середньострокову перспективу", – наголосив топменеджер "Інтерпайпу".

Морозов нагадав, що у 2022 році, через декілька місяців після початку повномасштабної війни, завдяки зусиллям керівництва України, ЄС та США призупинили дію всіх мит та квот щодо українських виробів із сталі.

"І хоча це було тимчасове рішення, строком на 1 рік, яке щорічно пролонгувалось, воно дозволило збільшити поставки української металургійної продукції на ці ринки і певною мірою компенсувати втрати інших зовнішніх ринків збуту", – пояснив представник компанії.

За його словами, під час воєнних дії це стало вагомою підтримкою з боку керівництва держави для більшості українських металургійних і трубних підприємств, розташованих в регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами. Наразі вони працюють, зберегли трудові колективи, сплачують податки та підтримують своїх співробітників у лавах ЗСУ і місцеві громади.

"Наприклад, минулоріч підприємства "Інтерпайп" сплатили 5,5 млрд грн податків до центрального та місцевих бюджетів. З цієї суми внесок заводу "Інтерпайп Ніко Тьюб", розташованого у прифронтовому місті Нікополь, яке кожен день знаходиться під обстрілами, складає близько 2 млрд грн. Більш того, завод дає роботу 2,5 тис українцям, що живуть у Нікополі та розташованих поруч місцевих громадах", – розповів топменеджер.

Морозов наголосив, в цих умовах для всіх металургійних і трубних підприємств України надзвичайно важливим є збереження обсягів виробництва. Тому збереження та збільшення присутності, зокрема, на таких ключових зовнішніх ринках, як США, ЄС та Канада є без перебільшення нагальним питанням виживання української металургійної та трубної галузей.

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Він також закликав продовжити перемовини із владою США, щоб зняти 25% мито на імпорт українських сталевих виробів до цієї країни.

"Безумовно, повернення у лютому цього року 25% мита на імпорт до США сталевих виробів в рамках секції 232 стало значним ударом для української металургії. Американський ринок на сьогодні є одним з важливих експортних ринків для нашої продукції. Якщо не призупинити справляння цього мита "Інтерпайп" втратить американський ринок і третину свого експорту. Але від цього постраждають й американські споживачі сталевих труб, оскільки внутрішній ринок США є дефіцитним", – пояснив Морозов.

За його словами, наразі після підписання Угоди про розподіл ресурсів українська сторона дуже слушно поставила питання про перемовини щодо угоди про вільну торгівлю між США та Україною. Під час останньої зустрічі із віцепрезидентом США Дж.Венсом президент України Володимир Зеленський також підіймав це питання. А 20 травня торговий представник України Тарас Качка повідомив, що уряд знаходиться на початковому етапі діалогу з США щодо скасування 25% мита.

"Ми разом з всіма українськими металургами вітаємо зусилля Президента та Уряду в перемовинах з США та сподіваємось на позитивний результат, який, ще раз хочу це підкреслити, є питанням виживання галузі", – зауважив Морозов.

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Він також закликав активізувати переговори про продовження терміну дії угоди із Канадою про тимчасове скасування торгівельних обмежень, яка добігає кінця.

"У Канаді звільнення української сталевої продукції від мит і торговельних обмежувальних заходів завершується на початку червня. Після закінчення відтермінування до української сталевої продукції буде застосовано антидемпінгове мито у розмірі 37,4%, що фактично унеможливить будь-які поставки в Канаду", – сказав представник "Інтерпайпу".

За його словами, канадський ринок потребує інвестицій в створення інфраструктури, а канадські споживачі традиційно воліють співпрацювати на довготерміновій основі. В цих умовах необхідним є звільнення української сталевої продукції терміном принаймні на 3 роки, по аналогії зі звільненням, яке прийняв Європарламент.