Україна отримала від партнерів $133 мільярди фінансової допомоги від початку великої війни, – Мінфін

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів понад $133 мільярди фінансової допомоги.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів під час зустрічі з очільниками Мінфінів Канади та Німеччини Франсуа-Філіпом Шампанем і Ларсом Клінгбайлем, повідомляє пресслужба українського міністерства.

"За останні три роки Україна отримала понад $133 млрд міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило Уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни, гарантувати виплати зарплат освітянам, медикам, державним службовцям, пенсій і соціальних допомог найбільш уразливим верствам населення", – сказав Марченко.

Міністр відзначив, що бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік у сумі $39,3 млрд повністю забезпечені. Водночас виклики для фінансової системи України зберігаються, що робить збереження зовнішньої підтримки вкрай важливим.

"Саме тому вже сьогодні необхідно працювати над створенням надійної системи забезпечення бюджетних потреб наступного року", – наголосив очільник Мінфіну.

Марченко уточнив, що цього року Україна планує залучити 12,5 млрд євро у межах фінансового інструменту Ukraine Facility від ЄС на 2024–2027 роки загальним обсягом 50 млрд євро. Зокрема, від початку року вже залучено 3,5 млрд євро.

Крім того, у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд Україна вже отримала від партнерів близько $14,7 млрд.

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Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що фінансування державного бюджету України в 2026 році з урахуванням невизначеності щодо зовнішньої допомоги буде надскладним завданням.

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний також визнавав цю проблему. За його словами, з огляду на це Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема й військового збору – з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025.