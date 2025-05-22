Експорт українським морським коридором впав у квітні на 45%, – АМПУ

Експорт українським морським коридором за квітень цього року скоротився на 45% у порівнянні з квітнем торік – до 5,3 млн тонн, із яких 2,9 млн тонн – агропродукція.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України, передає Укрінформ.

Найбільшу частку в загальному обсязі перевалки традиційно становили зернові вантажі – 3,1 млн тонн, а також руда – 1 млн тонн.

Найбільші обсяги вантажоперевалки зафіксовано в портах "Великої Одеси". Зокрема, у квітні порт "Південний" обробив 2,4 млн тонн, Чорноморський порт – 1,8 млн тонн, Одеський порт – 1 млн тонн. Порти Дунайського регіону ("Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ") разом обробили близько 800 тис. тонн", – сказано в повідомленні.

За словами заступника голови АМПУ В'ячеслава Харкавенка, попри низку серйозних викликів, таких як скорочення посівних площ через повномасштабну війну, мінування та тимчасову окупацію частини територій, а також падіння промисловості – морські порти України зберігають операційну стійкість навіть в умовах надвисоких ризиків.

"Окрім того, весняний період традиційно характеризується зменшенням експорту агропродукції – обсяги починають зростати з середини літа. Незважаючи на перелічені виклики, українські порти продовжують виконувати свої функції та залишаються важливою опорою для економіки країни", – підкреслив Харкавенко.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам. Своєю чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Втім, попри російські обстріли, кількість суден, що користуються новим коридором, зростала.

Раніше стало відомо, що від початку роботи українського морського коридору в 2023 році порти "Великої Одеси" обробили 120 млн тонн вантажів, з яких 76 млн тонн – аграрна продукція. Лише у 2025 році перевезено понад 28 млн тонн, включно з понад 15 млн тонн зернових.

У 2024 році морським коридором 4651 судно прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів. Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 млн тонн вантажів.