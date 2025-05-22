Для повторно знищеного росіянами після відбудови ліцею на Харківщині замовили укриття за 145 мільйонів

Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області 12 травня за результатами тендеру замовив ТОВ "Слобожанська будівельна компанія Саргон" будівництво укриття на території комунального закладу "Старосалтівський ліцей" вартістю 145,21 мільйона гривень.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Цей ліцей відновили після звільнення Старого Салтова від російських окупантів, проте нещодавно він знову зазнав значних руйнувань через атаку.

Так, у 2023 році Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав із "Слобожанською будівельною компанією Саргон" договір на аварійно-відновлювальні роботи на 193,95 млн грн, а згодом – ще одну угоду на 19,35 млн грн. Однак у ніч на 6 квітня 2025 року заклад зазнав нових руйнувань через обстріл російськими дронами.

Вже після цього, 11 квітня, оголосили тендер на будівництво укриття для ліцею. При цьому в обладміністрації повідомляли, що учні не будуть очно вчитись у ліцеї, а приміщення школи використовутиметься вчителями для проведення дистанційних зумів з учнями.

За умовами тендеру, до кінця року потрібно збудувати укриття на 423 особи, облаштувати інженерні мережі, системи пожежної сигналізації, освітлення, благоустрій території.

Проєкт реалізуватимуть на умовах співфінансування: за рахунок коштів держсубвенції (141,77 млн грн) і місцевого бюджету.

Договірна ціна динамічна, тобто може змінюватися з часом, і включає мільйон гривень на покриття інфляційних ризиків.

При цьому у кошторисі зазначено 920 позицій будівельних матеріалів, вартість доставки вказана менш ніж по 20. Це означає що доставка або не потрібна, або що її вартість уже включили у відпускні ціни. Навіть з урахуванням вартості доставки будматеріалів від Харкова, вказаної в іншому будівельному тендері у Старому Салтові, ціни низки позицій у кошторисі будівництва укриття значно завищені:

асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А у кошторис заклали по 9 355 грн за тонну (тут і далі – з ПДВ), або 8 905 грн без доставки. "RGM Group" продає такий асфальтобетон по 4 228 грн, "АБЗ 1" – по 5 250-5 480 грн, а "Асфальтпром" – по 5 940 грн за тонну, що на 35-55% дешевше;

бетон С25/30 М400 врахований у кошторисі по 5 760 грн за кубометр, або 4 731 грн без доставки. "Асфальтпром" пропонує його по 4 320-4 530 грн, а "Роксайд" – по 4 350-4 550 грн за кубометр. Тобто на 5-20% дешевше;

арматуру класу А500 діаметром 12-16 мм замовили без доставки по 42 460 грн за тонну. Компанія "ХС Груп", яка представляє "Метінвест" у Харкові, продає її по 32 552 грн, "Проммет" – по 34 450 грн, "Металан Груп" – по 34 000-35 000 грн, Ironworld – по 34 160 грн за тонну, що на 20-30% дешевше;

керамічну одинарну повнотілу цеглу М150 вписали теж без доставки по 17 грн за штуку. У Харкові таку цеглу продає "АРС" по 8 грн, "Керамофорт" – по 9,6 грн, "Алекс-груп" – по 8,4-9,2 грн, а база "Куб" – по 12 грн за штуку, тобто на 30-50% дешевше.

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При цьому кошторис містить безліч позицій, які неможливо точно ідентифікувати: невідомі каркаси, сітки, матеріали, ринок яких відсутній в Україні, або товари, ціни яких можуть відрізнятися в рази.

Наприклад, вентилятори радіальні з ручкою ЕРВ-72-2_HTS закладено по 305 931 грн за штуку. Компанії "Вент Київ", "G-air", "Вентиляторний завод Горизонт", "Propeller.in.ua" пропонують вентилятори ЕРВ-72-2 без приставки HTS по 30 558 грн, а "Інтерснаб" – по 38 000 грн за штуку.

Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради очолює Ірина Глазунова.

"Слобожанська будівельна компанія Саргон" отримала підряд без конкуренції, бо більше ніхто заявки на тендер не подав.

Ця компанія створена у 2021 році в Харкові. Засновником є Ігор Купровський, а директором Олександр Шамарін. До 2023 року компанією володів і керував Андрій Овчаренко, а раніше – той самий Шамарін.

Купровський також є керівником і співвласником ТОВ "Будівельно-торгівельний будинок Кайлас" і ТОВ "Буд-Вектор". Фірма серед інших фігурує в масштабній кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів на фортифікаційних спорудах у Харківській і Донецькій областях в 2023-2024 роках.

З 2023 року "Слобожанська будівельна компанія Саргон" отримала підрядів на 1,49 млрд грн.