Інтеграція в оборонну систему Європи: Україна запропонувала Євросоюзу взяти участь у фінансуванні ЗСУ

Україна запропонувала європейським партнерам взяти участь у фінансуванні Збройних Сил України.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко за результатами поїздки в Канаду, де відбулася зустріч фінансового блоку "Великої сімки".

"Ключова тема, яку піднімали з партнерами, – шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. Наразі ведемо діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи", – розповів Марченко.

Він висловив упевненість, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності в 2026 році і надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії, оскільки українська армія має весь необхідний для цього досвід.

"Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських Збройних Сил, та, відповідно, інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС", – зазначив Марченко.

За його словами, ця частка ВВП може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.

"Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил – дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів", – резюмував Марченко.

Раніше стало відомо, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів понад $133 млрд фінансової допомоги.

До того голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що фінансування державного бюджету України в 2026 році з урахуванням невизначеності щодо зовнішньої допомоги буде надскладним завданням.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також говорив про цю проблему. За його словами, з огляду на це Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.