Хмельницький пивзавод змінить власника: АМКУ погодив угоду

Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Костопільський завод скловиробів" на набуття контролю над ПрАТ "Хмельницький обласний пивзавод".

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 22 травня, повідомляється на сайті регулятора.

ПрАТ "Хмельницький обласний пивзавод" відомий як "Хмельпиво" і виробляє продукцію під брендом "Проскурівське". Бенефіціаром підприємства у держреєстрі вказаний Олександр Лисюк, якому належить 78,02% акцій, свідчать дані у системі YouControl.

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Своєю чергою ТОВ "Костопільський завод скловиробів" належить болгарській компанії "Фішерман інвестментс", Дмитру Олійнику (19,46%), Тетяні Олійник (16,27%), Кирилу та Івану Олійникам (по 6,9%), а також Андрію Рибицькому (9,05%).

Костопільський завод скловиробів (KZS Glass) виробляє тару для харчової, фармацевтичної й інших галузей. За даними на сайті компанії, у 2024 році було вироблено понад 450 млн скловиробів 60% з яких було поставлено на європейський ринок.

Наглядову раду підприємства підприємства очолює Дмитро Олійник, який з 2010 року також є головою Ради Федерації роботодавців України.