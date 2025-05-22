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Новини
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Найбільший покупець столичної нерухомості придбає Міжнародний виставковий центр: АМКУ схвалив угоду

Міжнародний виставковий центр

Власник бізнесцентру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа купує ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ) – найбільший виставковий комплекс у країні.

Угоду вже схвалив Антимонопольний комітет України (АМКУ), передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, АМКУ надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої є Кріппа, на набуття контролю над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, якій належить 50,04% у ТОВ "МВЦ".

Бенефіціарами ТОВ "МВЦ" вказані директор Анатолій Вікторович Ткаченко та Ткаченко Віктор Вікторович, свідчать дані у системі YouControl.

Анатолію Ткаченко та Олені Вікторівні Ткаченко напряму належать по 12,49% ТОВ, а ще 24,98% – у венчурного корпоративного інвестфонда "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна – донька відомого київського забудовника Вагіфа Алієва.

За даними на сайті МВЦ, загальна площа комплексу – 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо у виставкові зали).

Хто такий Максим Кріппа?

Кріппа до останніх років був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI. 

Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро". Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

У 2023 році Кріппа придбав українську компанію GSC Game World – розробника ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".

Наприкінці 2023 року інвестиційний фонд "Генезис" Кріппи придбав столичний бізнес-центр "Парус" у відомого столичного забудовника і депутата Вадима Столара. Столар купив "Парус" на початку 2021 року у іншого столичного забудовника Вагіфа Алієва. Вартість угоди сторони не розкривали, але ЗМІ оцінювали бізнес-центр у приблизно $100-150 млн.

А у 2024 році ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи стало переможцем аукціону з приватизації готелю "Україна" із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн. З урахуванням ПДВ компанія вже сплатила до держбюджету понад 3 млрд грн за актив.

Автор: 

виставка (33) нерухомість (554) купівля (1333) Антимонопольний комітет (1456) Кріппа Максим (1)


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Топ коментарі
+6
кріппа, столар, алієв - всі щирі українці...
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22.05.2025 17:39
+6
ларьочник легалізує свої здобутки!
такий собі курченко в часи овоча
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22.05.2025 18:14
+3
У КРАЇНІ КУРАТОРА за прізвиськом ЛАРЬОЧНІК - нічого не відбувається ПРосто так , й не так як ПРи ЯНУКОВИЧАХ!!! Все по-старому, поки судді очухаються, кому служити після того, як Портнова знищили ... Куй жєлєза !!!
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22.05.2025 17:50
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кріппа, столар, алієв - всі щирі українці...
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22.05.2025 17:39 Відповісти
У КРАЇНІ КУРАТОРА за прізвиськом ЛАРЬОЧНІК - нічого не відбувається ПРосто так , й не так як ПРи ЯНУКОВИЧАХ!!! Все по-старому, поки судді очухаються, кому служити після того, як Портнова знищили ... Куй жєлєза !!!
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22.05.2025 17:50 Відповісти
рассола выпей...
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22.05.2025 18:20 Відповісти
Якого дідька щирий українець не йде воювати а щось купує і публічно і цинічно кладе на всю країну? 77 року і кругла пика як із спортзалу
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22.05.2025 18:04 Відповісти
О, це новий "курченко". Цей може
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22.05.2025 17:43 Відповісти
АМКУ схвалив угоду
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22.05.2025 17:50 Відповісти
Паспорти якої держави в ціх товаріщей?
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22.05.2025 17:49 Відповісти
нє, ну як що купують, значить щось знають!
або, ми на порозі великого шухєра, або небувалої перемоги.....
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22.05.2025 17:51 Відповісти
Где он грошики наворовал?
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22.05.2025 18:05 Відповісти
ларьочник легалізує свої здобутки!
такий собі курченко в часи овоча
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22.05.2025 18:14 Відповісти
Чей-то очередной кошелек. Банальное перераспределение активов.
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22.05.2025 18:36 Відповісти
Легалізація, скоріше
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22.05.2025 19:06 Відповісти
Отримані незаконним шляхом гроші конвертують в легальні активи.
Перевіряти походження грошей ніхто не буде.
Амку надасть будь які дозволи.
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22.05.2025 19:08 Відповісти
Придбав один, а захищатимуть інші.
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22.05.2025 19:03 Відповісти
Казнокради від влади забили готівкаю всі банківські ячейки. Тепер починають легалізовувати накрадене через маловідомих Крипт...
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22.05.2025 19:10 Відповісти
І все кіпрські бенефіціари.
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22.05.2025 19:53 Відповісти
вот это и есть,кошелек Путина
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22.05.2025 22:05 Відповісти
Якби ЦРУ та ФБР кришували Вегас і алкоголь - мали б другу Мексику. Шкода, що внучки комсомольців із зеленими значками цього не розуміють.
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23.05.2025 08:25 Відповісти

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