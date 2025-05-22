Найбільший покупець столичної нерухомості придбає Міжнародний виставковий центр: АМКУ схвалив угоду

Власник бізнесцентру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа купує ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ) – найбільший виставковий комплекс у країні.

Угоду вже схвалив Антимонопольний комітет України (АМКУ), передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, АМКУ надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої є Кріппа, на набуття контролю над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, якій належить 50,04% у ТОВ "МВЦ".

Бенефіціарами ТОВ "МВЦ" вказані директор Анатолій Вікторович Ткаченко та Ткаченко Віктор Вікторович, свідчать дані у системі YouControl.

Анатолію Ткаченко та Олені Вікторівні Ткаченко напряму належать по 12,49% ТОВ, а ще 24,98% – у венчурного корпоративного інвестфонда "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна – донька відомого київського забудовника Вагіфа Алієва.

За даними на сайті МВЦ, загальна площа комплексу – 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо у виставкові зали).

Хто такий Максим Кріппа?

Кріппа до останніх років був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро". Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

У 2023 році Кріппа придбав українську компанію GSC Game World – розробника ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".

Наприкінці 2023 року інвестиційний фонд "Генезис" Кріппи придбав столичний бізнес-центр "Парус" у відомого столичного забудовника і депутата Вадима Столара. Столар купив "Парус" на початку 2021 року у іншого столичного забудовника Вагіфа Алієва. Вартість угоди сторони не розкривали, але ЗМІ оцінювали бізнес-центр у приблизно $100-150 млн.

А у 2024 році ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи стало переможцем аукціону з приватизації готелю "Україна" із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн. З урахуванням ПДВ компанія вже сплатила до держбюджету понад 3 млрд грн за актив.