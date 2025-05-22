"Укрсиббанк" та "Креді Агріколь Банк" попередили про технічні роботи 24 та 27 травня. Це пов’язано зі зниженням лімітів на грошові перекази

"Укрсиббанк" та "Креді Агріколь Банк" найближчими днями проведуть планові технічні роботи, через що не буде працювати низка операцій та сервісів.

Про це йдеться в повідомленні банків.

"24 та 27 травня можлива тимчасова недоступність сервісів UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Із 06:00 до 08:00 можливі тимчасові обмеження в роботі систем інтернет-банкінгу, банкоматів та POS-терміналів", – зазначили в "Укрсиббанку".

Там додали, що банк проводитиме роботи в технічних системах банку в межах виконання умов Меморандуму про прозорість ринку банківських послуг.

Меморандум стосується взаємодії банків із клієнтами, удосконалює та стандартизує підходи банків щодо моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризик-орієнтовного підходу, що дасть змогу виключити варіанти недобросовісної конкуренції. Документ передбачає зниження лімітів на P2P-перекази до 100 тис. грн з 1 червня.

У "Креді Агріколь Банку" попередили, що 24 травня з 09:00 ранку та до кінця дня будуть тривати планові технічні роботи, тому деякі цифрові сервіси можуть бути тимчасово недоступні, а саме: мобільний застосунок для фізичних осіб CA+, сервіс BankID, інтернет-банки для бізнес-клієнтів CORPEX та CA+ Pro.

Детальніше про те, навіщо банкам додаткові ліміти й що це значить для клієнтів, читайте а нашому матеріалі: "Банки вводять нові обмеження на перекази клієнтів і посилюють контроль за ФОП. Навіщо?"