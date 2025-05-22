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Новини
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Родина колишнього радника голови Фонду держмайна Гмиріна скупила в ОАЕ нерухомості на $14 мільйонів. Його пов’язували з ОП. ФОТО

Родина колишнього радника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомості на $14 мільйонів

Родина розшукуваного Національним антикорупційним бюро ексрадника голови Фонду державного майна України Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї (ОАЕ) нерухомість на понад $14 млн.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" Радіо Свобода.

Так, журналісти з'ясували, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією НАБУ, припинила свою діяльність "злочинна організація, яка заволоділа коштами" підконтрольних ФДМУ підприємств "Одеського припортового заводу" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Гмирін, за даними слідства, був її "керівником" разом із тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти вартістю $5,5 млн, а також квартира та офісне приміщення в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.

Пресслужба Гмиріна повідомила, що дії родини у сфері нерухомості "відповідають чинному законодавству", а згадана справа НАБУ "є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня".

Адвокат родича Гмиріна Володимира Колота, який також фігурує у справі НАБУ, побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях "ознаки політично мотивованих дій", а стосовно його майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій "є законними і прозорими".

Що відомо про Андрія Гмиріна?

У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС, у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС, а у 2015-2017 роках – був помічником голови ФДМУ. З 2019 року офіційно він нібито працював викладачем Державного податкового університету. Однак вже на початку 2021 року Андрія Гмиріна називали "смотрящим" за тіньовими потоками в Офісі президента, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад.

Вже після викриття схем у ФДМУ за участі Гмиріна, джерела Forbes Україна підтверджували, що в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського.

За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року. Офіційно, згодом він нібито повернувся в Україну і більше не виїздив. Однак слідчі за геолокацією телефону Гмиріна встановили, що у 2022-2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.

Як пише видання, один із епізодів тривав з травня 2020 року по жовтень 2021 року. Як встановили "Схеми", вже наступного місяця чоловік сестри Гмиріна Володимир Колот в один день інвестував одразу у 9 елітних квартир майже $7,3 млн. Всі 9 квартир – в елітному житловому комплексі Palace Beach Residence Tower 2, розташованому на узбережжі Перської затоки біля штучного острова-пальми Palm Jumeirah. На момент інвестування цей ЖК ще не був зведений.

Родина колишнього радника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомості на $14 мільйонів

Сам Андрій Гмирін також був власником дубайської нерухомості – у березні 2023 року за $1,3 млн він придбав у ЖК Grande квартиру на 111 кв. м, але згодом її продав.


Родина колишнього радника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомості на $14 мільйонів

Його дружина Анастасія Гмиріна за рік до того інвестувала у нерухомість неподалік, за $5,5 млн – це апартаменти на майже 500 кв. м в ЖК Il Primo, що у районі Burj Khalifa. Будівництво цього комплексу завершилось у 2023 році.

У травні 2021 року Зоя та Анатолій Гмиріни – батьки Андрія Гмиріна – стали засновниками Gmyrin Family Holding, а у липні того ж року – GFM Investment Group в ОАЕ. В оренді у останньої були щонайменше три приміщення: 2 квартири-студії по 40 кв. м у MAG 318 Residential Tower та офісне приміщення на 310 кв. м у Boulevard Plaza 1.

Офісне приміщення і досі перебуває в оренді компанії батьків Гмиріна. Термін дії контракту, який є у розпорядженні "Схем" – до серпня 2025 року. Вартість оренди – понад $170 тис. на рік.

Родина колишнього радника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомості на $14 мільйонів

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info знайшли у родини співорганізатора схеми привласнення коштів підконтрольних Фонду держмайна держпідприємств на мільярди гривень Андрія Гмиріна елітного майна у Європі на 20 мільйонів євро.

Зокрема, к квітні 2023 року родинна фірма Гмиріна Gmyrin Family Holding Limited заснувала компанію у Франції – GFD Cote D'azur, яка вже за місяць придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції вартістю понад 5 мільйонів євро. 

Крім того, родина Гмиріна стала власниками нової яхти Cranchi Settantotto 78, збудованої у 2023 році. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро.

Цю яхту арештували в Італії, повідомляли у НАБУ. Раніше французькі правоохоронці арештували нерухомість підозрюваних у справі Гмиріна-Сенниченка загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійські правоохоронці – елітні автівки та коштовності. 

Автор: 

нерухомість (554) ОАЕ (192) ФДМУ (1371) Гмирін Андрій (3)


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Топ коментарі
+25
Набу імпотентна організація. Витрати на її утримання більші чим суми,які вона повернула до бюджету
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22.05.2025 21:06
+16
Певно, багато працювали задля таких статків.
У шахті або на буряках.
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22.05.2025 21:05
+14
Гмирін, портнов, татаров, єрмак, арахамія, ткаченко, аристович, шефіри, Боневтік... це нова еліта українців, які захищають свою країну від ворога, а ця еліта, захищає вкрадені в них гроші за кордоном, вклавши їх в свій бізнес. 73% це так має проходити кінець епохи бідності? Я чомусь думав, що не так і не тільки владні шнирі.
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22.05.2025 21:13
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Певно, багато працювали задля таких статків.
У шахті або на буряках.
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22.05.2025 21:05 Відповісти
черешню продавали
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22.05.2025 21:18 Відповісти
Бізнес це завжди великі гроші
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23.05.2025 08:38 Відповісти
Набу імпотентна організація. Витрати на її утримання більші чим суми,які вона повернула до бюджету
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22.05.2025 21:06 Відповісти
НАБУ працює чітко, дає злодіям-в-уряді втекти, а потім вже відкриває справу.
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22.05.2025 22:44 Відповісти
Добробут родини росте як на дріжжах - Гмирін в активному пошуку
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22.05.2025 21:08 Відповісти
Гмирін, портнов, татаров, єрмак, арахамія, ткаченко, аристович, шефіри, Боневтік... це нова еліта українців, які захищають свою країну від ворога, а ця еліта, захищає вкрадені в них гроші за кордоном, вклавши їх в свій бізнес. 73% це так має проходити кінець епохи бідності? Я чомусь думав, що не так і не тільки владні шнирі.
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22.05.2025 21:13 Відповісти
Цікаво , в якому порядку вони підуть на концерт до Кобзона? Якщо Татров мабуть точно буде не другим... значить він допоміг Портнову з білетом???
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22.05.2025 21:16 Відповісти
Ну це стосовується фонду держмайна - там можна керівників, заступників, головних бугалтерів всіх років саджати. З конфіскаціями. Причому, навіть особо розслідувати нетреба. А заразом саджати й тих, хто придбав майно за заниженими цінами. І бюджет наповнимо й держборг погасимо. Купували ж за 3 копійки, основна сума йшла на хабарі за вірні рішення..
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23.05.2025 12:22 Відповісти
Гмирін "поскромнічав", міг же хатинку і в Лондоні, чи Монако прикупити.
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22.05.2025 21:27 Відповісти
не міг. закінчилася вже та лафа для них у Європі. там уже спитають про джерело походження коштів і якщо походження коштів документально не підтвердиш, то не дозволять купувати там нерухомість на брудні кошти. тому і лізуть зараз наші казнокради у Дубай.
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23.05.2025 02:32 Відповісти
Хлопці та дівчата, коли вже почнемо стріляти ту погань, а не писати про неї? Бо краще один раз використати дорогі, корисні, влучні, ріднесенькі 5.45 чи ті ж старенькі 7,62 і один раз на все життя позбавитись отої ******** падалі, яка вже заіпала та притомила всіх, аніж стопітсот разів писати-розмазувати "плач ярославни" про те, як нас, народ України, знов відтрахала купка ******** пропідарських підарів, яких ми колись здуру обрали "під серіальчик" та "під квартальчик". Треба вже ставити крапку, бо ті всі коми та крапки-тире вже реально заїбали, бо аж надто дорого коштують нашому талановитому, роботящому, кмітливому, але аж надто довірливому народу.
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22.05.2025 21:40 Відповісти
То не наша справа, а справа 73%, бо це ж вони вибрали таких цінних грабіжників. Особисто я не закликаю нікого відстрілювати чи знищувати іншим шляхом, бо це переслідується законом і навіть можуть заброкувати тут на Цензорі. Кожна нормальна людина сама знає, що і коли ій робити, але теоритетично Ви праві на 100%.
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22.05.2025 21:51 Відповісти
Та не 73%, це стосується тупо фонду держмайна..з моменту його заснування майно крадуть..
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23.05.2025 12:23 Відповісти
Якраз тоді закінчилась епоха бідності
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22.05.2025 21:56 Відповісти
Що журналісти не виявляли,за кого "не брались",всі поголовно пов'язані з ОП."Совпадение-не думаю".!
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22.05.2025 21:59 Відповісти
І це тільки в одного зі 100 радників.
Ці тварини почувають себе як ніколи вільно. Ця влада перетворила Україну в форт Буаяр бери скільки прдужаєш винести, хоч в рота хоч в жо...у запхай.
Я пом'ятаю зелену команду в цій грі. Вони першими і в рота пхали.
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22.05.2025 22:24 Відповісти
дайте гроші на відбудову..
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22.05.2025 22:25 Відповісти
А хто був головою фонду?
Хтось вірить що голова фонду "нічого не знав"???
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22.05.2025 22:29 Відповісти
Якби на нього були б якісь компрометуючі матеріали - виклали б в першу чергу
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23.05.2025 08:37 Відповісти
Нах нам НАБУ, САПИ ДБР і інша ***..а, якщо всю роботу за них роблять журналісти? Щоб шкарпетки по 20 тисяч купляли собі, і з приходом рашки втікали на західний кордон?
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22.05.2025 22:55 Відповісти
знову ці кляті журналюги портять статистику х..євій купі правоохоронних органів України.
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22.05.2025 22:58 Відповісти
до речі, може тих спеціалістів зразу перенаправити з Мадріду до Дубаїв...
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22.05.2025 23:02 Відповісти
Китайці повернули всіх корупціонерів і вкрадене покарання було хоч жорстоке але справедливе корупціонеру смерть а родина без майна
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22.05.2025 23:40 Відповісти
І це лише радник, який фактично не за що не віповідає.
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23.05.2025 00:23 Відповісти
Уявляю, як нажився голова ФДМУ, якщо у звичайного радника такі статки.
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23.05.2025 08:22 Відповісти
Може він і не знав ким насправді є його радник
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23.05.2025 08:34 Відповісти
это не свинарчуки, это другое...да зелеДрочеры??
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23.05.2025 08:29 Відповісти
Родина розшукуваного Національним антикорупційним бюро ексрадника голови Фонду державного майна України Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї (ОАЕ) нерухомість на понад $14 млн.
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Шукаєте гроші на мавіки? Серйозно? Ні, ні, справді серйозно??
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23.05.2025 11:22 Відповісти
давайте донатьте мовчки ато буряти будуть ваші гроші з бюджету красти
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23.05.2025 12:06 Відповісти
Не дивно ..любого наймита-чиновника хапай...не помилишся...злодій
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23.05.2025 20:10 Відповісти

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