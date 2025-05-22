Родина колишнього радника голови Фонду держмайна Гмиріна скупила в ОАЕ нерухомості на $14 мільйонів. Його пов’язували з ОП. ФОТО

Родина розшукуваного Національним антикорупційним бюро ексрадника голови Фонду державного майна України Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї (ОАЕ) нерухомість на понад $14 млн.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" Радіо Свобода.

Так, журналісти з'ясували, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією НАБУ, припинила свою діяльність "злочинна організація, яка заволоділа коштами" підконтрольних ФДМУ підприємств "Одеського припортового заводу" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Гмирін, за даними слідства, був її "керівником" разом із тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти вартістю $5,5 млн, а також квартира та офісне приміщення в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.

Пресслужба Гмиріна повідомила, що дії родини у сфері нерухомості "відповідають чинному законодавству", а згадана справа НАБУ "є замовною та має характер правового свавілля й беззаконня".

Адвокат родича Гмиріна Володимира Колота, який також фігурує у справі НАБУ, побачив у висунутих правоохоронцями обвинуваченнях "ознаки політично мотивованих дій", а стосовно його майна у Дубаї зазначив, що джерела коштів для таких інвестицій "є законними і прозорими".

Що відомо про Андрія Гмиріна? У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС, у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС, а у 2015-2017 роках – був помічником голови ФДМУ. З 2019 року офіційно він нібито працював викладачем Державного податкового університету. Однак вже на початку 2021 року Андрія Гмиріна називали "смотрящим" за тіньовими потоками в Офісі президента, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад. Вже після викриття схем у ФДМУ за участі Гмиріна, джерела Forbes Україна підтверджували, що в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського. За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року. Офіційно, згодом він нібито повернувся в Україну і більше не виїздив. Однак слідчі за геолокацією телефону Гмиріна встановили, що у 2022-2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.

Як пише видання, один із епізодів тривав з травня 2020 року по жовтень 2021 року. Як встановили "Схеми", вже наступного місяця чоловік сестри Гмиріна Володимир Колот в один день інвестував одразу у 9 елітних квартир майже $7,3 млн. Всі 9 квартир – в елітному житловому комплексі Palace Beach Residence Tower 2, розташованому на узбережжі Перської затоки біля штучного острова-пальми Palm Jumeirah. На момент інвестування цей ЖК ще не був зведений.

Сам Андрій Гмирін також був власником дубайської нерухомості – у березні 2023 року за $1,3 млн він придбав у ЖК Grande квартиру на 111 кв. м, але згодом її продав.





Його дружина Анастасія Гмиріна за рік до того інвестувала у нерухомість неподалік, за $5,5 млн – це апартаменти на майже 500 кв. м в ЖК Il Primo, що у районі Burj Khalifa. Будівництво цього комплексу завершилось у 2023 році.

У травні 2021 року Зоя та Анатолій Гмиріни – батьки Андрія Гмиріна – стали засновниками Gmyrin Family Holding, а у липні того ж року – GFM Investment Group в ОАЕ. В оренді у останньої були щонайменше три приміщення: 2 квартири-студії по 40 кв. м у MAG 318 Residential Tower та офісне приміщення на 310 кв. м у Boulevard Plaza 1.

Офісне приміщення і досі перебуває в оренді компанії батьків Гмиріна. Термін дії контракту, який є у розпорядженні "Схем" – до серпня 2025 року. Вартість оренди – понад $170 тис. на рік.

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info знайшли у родини співорганізатора схеми привласнення коштів підконтрольних Фонду держмайна держпідприємств на мільярди гривень Андрія Гмиріна елітного майна у Європі на 20 мільйонів євро.

Зокрема, к квітні 2023 року родинна фірма Гмиріна Gmyrin Family Holding Limited заснувала компанію у Франції – GFD Cote D'azur, яка вже за місяць придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції вартістю понад 5 мільйонів євро.

Крім того, родина Гмиріна стала власниками нової яхти Cranchi Settantotto 78, збудованої у 2023 році. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро.

Цю яхту арештували в Італії, повідомляли у НАБУ. Раніше французькі правоохоронці арештували нерухомість підозрюваних у справі Гмиріна-Сенниченка загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійські правоохоронці – елітні автівки та коштовності.