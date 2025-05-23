Ворог атакував молочну ферму на Запоріжжі, є поранені

Російські війська обстріляли Гуляйпільський район Запорізької області, унаслідок чого під удар потрапило аграрне підприємство. Також двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров,

"Поранені дві людини, зруйновані приміщення аграрного підприємства: ворог атакував Гуляйпільщину. Внаслідок артилерійського обстрілу зруйновані будівлі молочної ферми", – зазначив він у Telegram.

Зокрема, поранення отримали 63-річний чоловік і 52-річна жінка. Наразі їхньому життю нічого не загрожує – від госпіталізації вони відмовилися.

Як повідомлялося, ввечері 18 квітня російські військові атакували цивільну інфраструктуру Одеської обалсті. Зокрема, під ракетний удар потрапили фермерські господарства.

У ніч проти 21 лютого російські військові дронами атакували Черкаську область, унаслідок цього було пошкоджено корівник місцевого фермера.