The Sun опублікувало репортаж про підземний шпиталь "Сталевого фронту" Ахметова

Одне з найбільших медіа Великої Британії – The Sun – оприлюднило репортаж про підземний шпиталь на передовій українсько-російської війни, створений за участю ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Журналісти видання назвали госпіталь "однією з найбільш приголомшливих інновацій трирічної війни", йдеться у репортажі.

"Це один із найбільш приголомшливих винаходів трирічної війни – підземний шпиталь на глибині 20 футів під землею, щоб захистити хірургів від російських снарядів", – пише видання.

Під час підготовки репортажу британські журналісти стали свідками прибуття важкопоранених військових і роботи медичної команди. Один із бійців, 23-річний Олег, розповів про атаку дронів:

"По нас відкрили вогонь. Ми сховалися в бліндажі. Нас почали виганяти звідти дронами. Потім скинули газ. Ми не могли залишатися – довелося бігти. Сховалися в кущах. Тільки залізли – або FPV-дрон влетів, або щось скинули з дрона. Мого товариша вбило. Я вижив. У мене була сильна контузія. Я втратив орієнтацію і не міг рухатись. Почав повзти на чотирьох до інших кущів. Потім дрони знову почали кружляти над нами. Ще один FPV влучив у побратимів. Нас залишилось двоє. Потім за нами приїхала машина. Я вибрався. Це вже щось. Двоє моїх товаришів загинули".

Госпіталь розташований близько до передової, отже евакуаційні автомобілі доставляють поранених буквально за хвилини. У приміщенні – дві операційні, реанімація, кухня, спальні та кімнати для відпочинку – усе облаштовано в шести металевих контейнерах під землею (це так звані "сталеві криївки", які виготовляє "Метінвест", – ред).

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Командир госпіталю Євген Антонюк у коментарі для The Sun пояснив:

"Цей шпиталь ми побудували, бо під час бомбардувань зрозуміли: краще під землею. Це змінило правила гри".

Головний хірург Юрій Паламарчук додав:

"Ми працюємо швидко, командою. Ніяких зайвих слів. Лише пацієнт".

У матеріалі зазначається, що шпиталь вже неодноразово зазнавав обстрілів, але завдяки глибині та зміцненим конструкціям "ніхто не постраждав".

Анестезіолог Сергій Конюх повідомив, що частину крові для поранених здають самі співробітники:

"Я здавав кров тричі, мій командир – чотири рази. Якщо великі втрати – люди реагують на заклики в соцмережах".

Окрема згадка у репортажі присвячена підтримці від Великої Британії. У госпіталі висить прапор Великої Британії – подарунок українському лікарю після проходження навчання у британському військовому хірургічному центрі.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" – це спільна ініціатива бізнесів Ріната Ахметова, яка допомагає Силам Оборони. Зокрема, великим напрямком діяльності є виготовлення сталевих "криївок", на базі яких сконструйовано фахівцями "Метінвест" підземний шпиталь.