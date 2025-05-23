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Швеція допоможе Україні модернізувати парк радянських літаків

Україна та Швеція модернізують парк радянських літаків

Українська та шведська сторони обговорили посилення спроможностей авіації ЗСУ. У цьому контексті йшлося, зокрема, про модернізацію наявного парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони за результатами зустрічі заступника міністра з питань розвитку авіації Олександра Козенка зі шведською делегацією, яку очолив директор відділу у справах України компанії SAAB Томас Лінден.

Зазначається, що переговори були присвячені зміцненню авіаційних спроможностей ЗСУ. Одним із питань стала модернізація наявного парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки, в тому числі шведського виробництва.

Так, були розглянуті можливості для співпраці між українським та шведським оборонно-промисловим комплексом у контексті реалізації цього проєкту. Йшлося зокрема, про оснащення українських літаків сучасними радарами, засобами захисту і радіоелектронної протидії.

"Українсько-шведська співпраця за цим напрямком буде взаємовигідною, адже українська сторона зможе отримати посилення спроможності своїх літаків, а шведська сторона в подальшому ознайомитись з висновками, зробленими на основі бойового досвіду їхнього застосування", – прокоментував Козенко.

Також сторони порушили питання передачі Україні та подальшого забезпечення літаків виробництва компанії SAAB.

Як повідомлялося, у березні Швеція ухвалила рішення виділити пакет військової допомоги Україні на 16 млрд шведських крон ($1,59 млрд), що є найбільшим пакетом від цієї країни.

Автор: 

авіація (2248) літак (665) Швеція (179)


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Та на хресна вони потрібні, цей совковий металобрухт, ліпше дайте ваші Гріпени, оце буде діло!!!
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23.05.2025 14:55 Відповісти
Гриппени плюс ******* радари и авіоніка ********* для того чтоб платформи рад літаків перетворились в аналаги платформ для пуску ******** західних ракет и бомб. Гарне діло. Бити москаля краще будемо. Дякуємо Швеція
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23.05.2025 15:01 Відповісти
прапорці одних кольорів....
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23.05.2025 15:41 Відповісти

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