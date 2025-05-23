СБУ повернула державі майже 100 гектарів землі на Київщині. Ними володіли росіяни
Служба безпеки України викрила 176 громадян РФ, які незаконно володіли майже 100 га землі у Київській області, тепер їхні ділянки повернуто у власність держави.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Це вдалося завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, яку спецслужба провела у межах роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора на економічну незалежність нашої держави.
За результатами комплексних заходів Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора. Зокрема, йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.
Відповідно до чинного законодавства нашої держави лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні.
Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру.
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Зазначається, що оскільки цього не було зроблено профільним органом, СБУ спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи.
Наразі згідно із процедурою конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.
Як повідомлялося, у 2024 році Міністерство оборони спільно з Міністерством юстиції України повернуло в державну власність 30 земельних ділянок загальною площею 3 487 гектарів, незаконно оформлених третіми особами.
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