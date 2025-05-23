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СБУ повернула державі майже 100 гектарів землі на Київщині. Ними володіли росіяни

СБУ повернула державі майже 100 гектарів землі. Ними володіли росіяни

Служба безпеки України викрила 176 громадян РФ, які незаконно володіли майже 100 га землі у Київській області, тепер їхні ділянки повернуто у власність держави.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Це вдалося завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, яку спецслужба провела у межах роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора на економічну незалежність нашої держави.

За результатами комплексних заходів Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора. Зокрема, йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

Відповідно до чинного законодавства нашої держави лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні.

Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру.

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Зазначається, що оскільки цього не було зроблено профільним органом, СБУ спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи.

Наразі згідно із процедурою конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.

Як повідомлялося, у 2024 році Міністерство оборони спільно з Міністерством юстиції України повернуло в державну власність 30 земельних ділянок загальною площею 3 487 гектарів, незаконно оформлених третіми особами.

Автор: 

земля (867) росія (14372) СБУ (1547)


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